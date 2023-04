Ce canard, vivant avec un couteau planté dans le cou pendant une semaine, enfin tiré d'affaire

En Bretagne, un canard sauvage a réussi à survivre malgré un couteau planté dans son cou, pendant une semaine. Une intervention des pompiers a permis de le sauver.

Mais qui a bien pu s’en prendre à Donald ? Ce canard colvert que les habitants de Saint-Nolff, dans le Morbihan, ont surnommé ainsi a suscité l’émoi dans la commune et sur les réseaux sociaux.

Faisant partie d’un groupe de canards qui a ses habitudes dans la commune bretonne, Donald a été aperçu avec un couteau planté dans le cou. Malgré cela, il semblait vivre sa vie comme si de rien n’était.

Crédit photo : Pinocchio et Sauvageons

L’association Pinocchio et Sauvageons a porté plainte à la gendarmerie de Questembert pour maltraitance animale, espérant mettre la main sur le coupable qui a planté dans le cou du pauvre canard.

Selon les observations, le canard colvert mangeait et se déplaçait normalement, ce qui rendait sa capture plus difficile pour le sauver.

Inquiète que le canard disparaisse et agonise dans l’indifférence, l’association a donc diffusé des images et des vidéos sur sa page Facebook pour montrer cette vision d’horreur. On y voit en effet le couteau littéralement en travers du cou du canard, avec la lame dépassant l’autre côté.

Le canard finalement secouru

Bien heureusement, après quelques jours d’efforts et de patience, la brigade animalière des pompiers du Morbihan a réussi à intervenir ce vendredi 31 mars. Donald a été capturé, puis endormi afin de retirer le couteau en toute sécurité.

Crédit photo : Pinocchio et Sauvageons

Sur Facebook, l’association suit la convalescence du canard qui semble n’avoir aucune séquelle : “le canard s’est envolé dès que la cage a été ouverte. Son comportement a été observé sur l’eau. Tout va bien !”.

En survivant et en menant sa vie comme si de rien n’était pendant une semaine, malgré un couteau planté dans le cou, le canard a impressionné par sa force et sa résistance. L’enquête devra désormais déterminer à qui appartenait ce couteau afin de mettre la main sur le coupable.