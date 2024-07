Voici l'animal de compagnie préféré des Français, selon une étude et ce n'est pas celui que vous croyez !

Êtes-vous team chien ou team chat ? Ou mieux encore : team serpent ou team rat ? Si on en croit une étude statistique, un animal domine particulièrement le coeur des Français.

En 2020, Ipsos dévoilait sa première étude, réalisée pour Royal Canin, sur le bien-être animal et le degré de responsabilisation de leurs propriétaires. Dans le cadre de cette étude de terrain, plus de la moitié des Français (52%) révélait posséder un animal de compagnie.

Parmi les propriétaires d’animaux domestiques, 38% d’entre eux déclaraient posséder un chat quand 27% déclaraient posséder un chien. Ce n’est donc pas une surprise de découvrir que ces deux animaux sont ceux qui sont les plus prisés par les amoureux des animaux. Encore moins une surprise de voir que le chat soit installé sur le trône.

Crédit photo : iStock

En effet, en Europe, la France est le deuxième pays où la population de chats est la plus importante avec plus de 15 millions de spécimens sur le territoire. Seule l’Allemagne compte plus de chats. De plus, depuis 2010, le nombre de chats est en constante augmentation. Selon Statista, plus de 30% des ménages ont au moins un chat en France, contre 20% seulement pour les chiens.

Le chat, membre à part entière de la famille

Par ailleurs, le rapport des propriétaires par rapport à leurs animaux de compagnie symbolise la place particulière qu’ils ont au sein de leur foyer. Pour 70% d’entre eux, leur animal est considéré comme un véritable membre de la famille selon l’étude réalisée par Ipsos.

Crédit photo : iStock

Pour 23%, il représente une seconde chance, apportant de la joie au foyer après le départ des enfants par exemple. Enfin, les propriétaires plus jeunes considèrent parfois leur chat comme leur premier enfant. Autre statistique significative, 88% des propriétaires avouent converser avec leur animal, afin de diminuer leur stress.

Enfin, 62% des personnes interrogées ont déclaré regarder la télévision avec leur chat quand 33% d’entre eux laissent même leur chat dormir dans leur lit. Preuve que le chat règne en maître au sein de son foyer.