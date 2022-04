À 21 ans, le plus vieux chien du monde doit sa longévité à ce geste quotidien de sa maîtresse

Le Guinness des records a attribué un nouveau titre à un chihuahua en Floride : celui du plus vieux chien du monde. L’animal est âgé de 21 ans et 3 mois, soit 110 ans en âge humain.

Crédit photo : Gisela Shore

L’animal dépasse largement l’espérance de vie des chiens, et notamment des chihuahuas qui vivent généralement entre 12 et 18 ans.

« Les gens n’arrivent pas à croire à quel point il a l’air bien pour son âge », a déclaré Gisela Shore, la propriétaire du chihuahua.

Le chien le plus vieux du monde a 21 ans

TobyKeith est né le 9 janvier 2001 et a été adopté dans un refuge quand il n’avait que quelques jours.

« J'étais bénévole dans un refuge et l'un des employés m'a parlé d'un couple de personnes âgées qui essayait de rendre un chiot parce qu'ils ne pouvaient plus s'occuper de lui. J'ai rencontré le couple et on m'a présenté un petit chihuhua. Ils l'avaient nommé Peanut Butter. Plus tard, j'ai changé son nom en TobyKeith », a raconté la propriétaire du chien.

Crédit photo : Gisela Shore

Selon sa propriétaire, la grande longévité de son chien s’explique par des prédispositions génétiques, mais aussi par une alimentation saine (composée de légumes, de riz et de poulet) et un foyer aimant. Depuis 21 ans, le chihuahua a une routine quotidienne qu’il suit à la lettre : tous les matins, il se lève à 6h30 pour commencer sa première promenade de la journée. Quand il rentre, il mange son premier repas et a droit à une friandise : une tranche de dinde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Le reste de la journée, TobyKeith alterne entre des siestes et des petites promenades. À son âge, le chihuahua dort beaucoup pendant la journée. Il cohabite aussi avec deux autres chiens, ainsi que deux perroquets. Quand la propriétaire de l'animal a su qu'il détenait un record de longévité, elle l'a gâté en l'emmenant se faire toiletter et en lui faisant faire un tour en voiture.

Bien qu’il souffre d’une maladie cardiaque, le chihuahua est encore en bonne santé et sa maladie ne lui cause aucun problème. Actuellement, TobyKeith est le chien le plus âgé du monde, mais cela ne veut pas dire qu’il possède le record de longévité. Celui-ci est détenu par Bluey, un bouvier australien né en 1910 qui a vécu 29 ans et 5 mois. TobyKeith a donc encore quelques années devant lui avant de pouvoir battre ce record.