Voici la race de chiens la plus chère au monde

Si vous souhaitez vous procurer un chien, il faut prévoir un budget spécifique. Au-delà de la nourriture, les soins et les accessoires pour son confort, le chien à lui tout seul peut valoir déjà une somme considérable. Voici quelle est la race de chien la plus chère du monde !

De plus en plus encadré à travers le monde, le commerce des animaux de compagnie est un business qui ne s'essouffle jamais, surtout avec l’arrivée des NAC (Nouveaux Amis de Compagnie). Mais concentrons-nous sur les fidèles compagnons que sont les chiens, eux qui partagent notre mode de vie depuis des siècles.

Forcément le coût d’un chien varie inlassablement selon son âge et sa race. Acheter un chien sans pedigree coûte entre 100 et 400 euros, tandis que les chiens de race valent bien plus cher. Généralement, les prix de ces chiens s'élèvent à quatre chiffres à l'image du chihuahua et du dogue allemand, qui valent chacun 2500 euros. Autre race très chère, c'est celle du spitz nain, dont le tarif s'établit autour des 3000 euros, et peut même atteindre 3600 euros.

Crédit photo : iStock

Le mastiff tibétain ou le qimmiq ?

La palme d’or du chien le plus cher au monde revient au Mastiff tibétain ! En réalité, cette race de chiens est évaluée à 1500 euros en France, mais son prix peut varier entre 2000 et 3500 euros, ce qui est dans les même standards que les autres chiens mentionnés précedemment. Avec sa stature imposante, le mastiff tibétain est très prisé, surtout en Chine.

Crédit photo : iStock

Son statut de "chien le plus cher du monde", il le doit surtout à un magnat de l'immobilier chinois qui a mis le paquet pour s'en acheter un. En effet, un mastiff tibétain détient un record mondial de valeur près avoir été acheté 1,4 million d’euros par un riche promoteur immobilier chinois. Un prix complètement fou !

Outre le mastiff tibétain, on peut aussi citer le qimmiq, ou esquimau canadien, qui est une très ancienne race canine apparue il y a plus de 4000 ans en Amérique du Nord.

Crédit photo : iStock

Cette race a failli disparaître dans les années 70 et compte aujourd’hui seulement 200 spécimens en vie. Une rareté qui a naturellement gonflé sa valeur pour atteindre les 5000 euros. De quoi rendre jaloux les mastiff tibétains !