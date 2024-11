Voici la température que vous devez avoir chez vous pour que votre chat n'ait pas froid

Bien qu’ils aient un pelage dense, les chats aussi peuvent avoir froid. Voici la température à maintenir chez soi pour assurer le confort de votre animal de compagnie.

En hiver, quand les températures chutent, nous ne sommes pas les seuls à avoir froid. C’est également le cas de nos animaux de compagnie, comme les chats. Bien qu’ils aient des poils, leur fourrure peut ne pas les aider à se réchauffer et les félins peuvent avoir rapidement froid.

Crédit photo : iStock

Certaines races de chat résistent plus facilement au froid. C’est le cas du chat norvégien, du sibérien et du main coon. Ces chats ont des poils épais et denses qui les protègent des basses températures. À l’inverse, les chats qui ont peu de poils, comme les sphynx, sont plus vulnérables. C’est également le cas des chatons et des chats âgés, plus sensibles au froid.Pour éviter que votre chat n’ait froid en hiver, voici la température idéale que vous devez maintenir dans votre logement.

À quelle température un chat a-t-il froid ?

Si la température est trop basse, cela peut avoir un risque sur la santé du chat. En effet, la température corporelle des félins oscille entre 37,7 et 38,9 degrés. Ils se sentent à l’aise dans un environnement où la température est comprise entre 20 et 25 degrés. Dans ce cas, ils ne dépensent pas d’énergie supplémentaire pour réguler leur température corporelle.

Crédit photo : iStock

À l’inverse, au-dessus de 25 degrés, les chats vont avoir chaud et chercheront à se rafraîchir. Si votre chat a trop chaud en été, voici comment l'aider. Entre 10 et 20 degrés, la température est supportable pour un chat, qui cherchera néanmoins des zones de chaleur. Entre 5 et 10 degrés, le chat ressent de l’inconfort et a besoin d’un abri pour se réchauffer. Enfin, selon Futura Sciences, lorsque la température descend sous la barre des 5 degrés, le chat va avoir froid. À ce stade, le froid peut être dangereux pour la santé du chat qui va entrer en hypothermie.

Protéger son chat du froid

Quand un chat a trop froid, des signes doivent alerter. Si votre chat frissonne, recherche activement une source de chaleur, a les extrémités froides (oreilles, coussinets), est léthargique ou respire lentement, il est recommandé d’aller rapidement chez votre vétérinaire.

Pour protéger votre chat du froid en hiver, voici quelques conseils. Offrez un endroit chaud et douillet à votre chat à l’intérieur et à l’extérieur. Si votre compagnon de vie a l’habitude de sortir, aménagez un abri chaud et sec, comme cette petite maison chauffée idéale pendant l'hiver. Essayez de limiter les sorties le soir quand il fait très froid et augmentez les rations alimentaires pour lui donner plus d’énergie. Enfin, surveillez l’état de santé de votre chat et notamment ses coussinets, qui peuvent être fragilisés par le sel de déneigement. De cette façon, votre chat aura bien chaud et sera en sécurité pendant tout l’hiver.