Voici les 3 races de chats les plus intelligentes, selon une étude scientifique

Selon une étude publiée le 14 janvier 2023, certaines races de chats seraient plus intelligentes que d’autres. On en dénombre trois dans la liste dévoilée.

Crédit : GlobaIP/ iStock

Tous les propriétaires d’animaux vous diront la même chose : que leur animal de compagnie est intelligent. Cependant, une étude finlandaise, publiée sur le revue en ligne MDPI, semble indiquer que seules quelques races de chats sont dotées d’intelligence.

D’après les résultats de cette étude, trois races de chat compteraient parmi les plus intelligentes qui soient : les Abyssins, les Bengals et les Birmans. Mais on ne niera pas que tous les chats sont intelligents.

Les trois races de chats les plus intelligentes selon les scientifiques

Ainsi, ces trois races de chats feraient partie des plus clairvoyantes. On décrypte pourquoi.

Les Abyssins

Crédit : Sergei Pivovarov/ iStock

D’après les scientifiques de l’Université d'Helsinki, les Abyssins sont les chats les moins craintifs parmi les 26 races de chats étudiées. Cela en fait-il pour autant un chat intelligent ? Oui mais pour une autre raison. Les scientifiques soulignent plutôt sa curiosité avide, ce qui en fait un chat particulièrement intelligent. Par ailleurs, il s’agit d’un chat très câlin.

Les Bengals

Crédit : andreaskrappweis/ iStock

Les chats de race Bengal ont un besoin irrépressible d’être stimulés mentalement en permanence. Serait-ce là l’origine de leur intelligence ? Les scientifiques ont notamment remarqué qu’en l’absence de stimulation, les Bengals devenaient très turbulents. Paradoxalement, les Bengals font partie des races de chats les plus faciles à dresser. Leur intelligence et leur éducation avec le chat léopard d’Asie, leur ancêtre.

Les Birmans

Crédit : Vadimborkin/ iStock

Les Birmans font partie des chats les plus affectueux qui soient. Ils sont d’ailleurs recommandés pour les familles qui cherchent à adopter un chat. En plus de faire partie des races de chats préférées des propriétaires d’animaux, les Birmans sont très joueurs et adorent apprendre au travers d’activités. Cela fait du Birman un chat intelligent qui adore aussi bavarder (il miaule souvent), histoire d’échanger avec vous sur différents sujets.