Voici les 5 races de chat qui vivent le plus longtemps

Vous êtes à la recherche d’un chat qui pourrait s'épanouir pleinement dans votre mode de vie, qu’il soit urbain ou rural, et qui pourrait en plus vivre plus longtemps ? Voyons quelles sont les races de chats qui vivent le plus longtemps.

Les chats vivent en moyenne plus longtemps que les autres animaux de compagnie. Parmi ces chats, il existe des races dont la longévité est plus marquée que d’autres. Néanmoins, il faut tout de même rappeler qu’une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation permettront à votre boule de poils préférée d’augmenter son espérance de vie.

Un chat n’aura pas la même longévité selon qu’il vit à la ville ou à la campagne. Certains d’entre eux sont pourtant capables de s’adapter et de vivre épanouis dans un cas comme dans l’autre.

Si les chats mâles et femelles castré(e)s vivent plus longtemps (en moyenne respectivement 2 ans et 6 mois de plus que les chats non-stérilisés) car ils sont moins agressifs, certaines races de chats sont réputées pour leur longévité.

Les races de chats énergiques qui vivent le plus longtemps

Dans les races de chats, il faut compter celles dont les félins ont besoin de se dépenser et celles dont les félins se satisfont de la vie urbaine.

Dans la première catégorie, on retrouve le savannah, un grand chat avec des taches noires. Le savannah a besoin d’évacuer toute son énergie au quotidien et peut vivre jusqu’à 20 ans, alors que la moyenne de vie des chats est de 15 ans.

Son cousin, le mau égyptien, plus clair et avec les mêmes taches, possède aussi une espérance de vie élevée, entre 15 et 20 ans. Le mau égyptien est très joueur et sa débauche d’énergie conséquente.

Les races de chats en milieu urbain qui vivent le plus longtemps

Dans la catégorie des chats qui se satisfont parfaitement de la vie en ville, on peut citer le sublime sacré de Birmanie. En appartement ou en maison, ce gros matou aura la vie facile d’autant plus qu’il est de nature très calme et qu’il s’entend très bien avec les enfants. Son espérance de vie est estimée à 20 ans s'il possède une bonne hygiène de vie.

Le manx, connu son absence de queue égayera à coup sûr le quotidien des personnes âgées ainsi que des familles avec enfants. Point positif, le manx s’entend aussi très bien avec les autres animaux. Il vit en moyenne entre 15 et 20 ans.

Enfin, le bombay, ce magnifique chat noir, s’adapte aussi à la vie d’appartement. Réputé pour sa douceur, le bombay possède une santé de fer et peut vivre jusqu’à 18 ans.

Rappelez-vous cependant que n’importe quel chat et ce quelque soit sa race peut atteindre un âge avancé. Pour cela, il suffit de faire attention à son alimentation et veiller à ce qu’elle soit riche et équilibrée.