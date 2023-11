Voici pourquoi il ne faut jamais jeter les déjections de votre animaux de compagnie dans les toilettes

Être propriétaire d’un chien ou d’un chat, c’est aussi s’occuper de ses déjections ! Et si vous pensez que vous en débarrasser par les toilettes est la solution la plus simple, c’est en réalité un geste à absolument éviter !

Si vous êtes propriétaire d’un animal de compagnie, cette information vous sera certainement utile. Quand un chat fait ses besoins dans sa litière, qu’il vous faut ensuite vider, votre chien doit les faire en extérieur !

On est loin de s’imaginer que certains propriétaires s’en remettent à leurs propres toilettes pour se débarrasser des déjections de leur animal de compagnie. En effet, quand vous récupérez cette déjection, que ce soit dans la litière ou sur le trottoir avec votre petit sac poubelle, il ne faut jamais les jeter dans vos toilettes.

Les jeter à la poubelle est aussi déconseillé puisqu’une odeur nauséabonde peut rapidement en émaner pour s’imprégner chez vous ! Sur TikTok, un vétérinaire britannique connu sous le nom de “Ben The Vet” a tenu à alerter sur cette mauvaise habitude de jeter les déjections aux toilettes.

Crédit photo : iStock

Un parasite transmissible à l’homme

Si le geste peut paraître anodin, les dangers peuvent être conséquents sur le plan de la santé et de l’hygiène. En effet, le vétérinaire relaye une information reçu de la part d’une compagnie des eaux en Angleterre, qui révèle la présence d’un parasite dans les intestins des chats capable de survivre à des températures élevées, mais aussi aux traitements courants utilisés pour les eaux usées.

Ainsi, grâce à sa capacité de survie, le parasite peut se transmettre à l’homme ! En outre, le vétérinaire indique que la zoonose de la toxocara, un autre parasite, peut aussi se propager directement des animaux aux humains via les toilettes. Et les enfants en seraient les plus vulnérables. Les personnes touchées peuvent avoir des dommages sur la vision, mais aussi sur le développement cognitif de l’enfant.