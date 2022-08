Voici Wally l'alligator, un animal de soutien émotionnel qui prend soin de son maître

Vendredi 26 août, une scène surréaliste s’est produite dans un parc de Philadelphie : un homme a promené un alligator en laisse ! Rassurez-vous, ce reptile n’est rien d’autre qu’un animal de soutien.

Contrairement à ses congénères, Wally est un alligator qui ne ferait pas de mal à une mouche. C’est en tout ce qu’affirme son propriétaire, un certain Joseph Henney. Cet habitant de Philadelphie (États-Unis) a dressé un portrait élogieux de son animal dans les colonnes de CNN.

Un animal de soutien exceptionnel

Tout a commencé vendredi 26 août lorsque l’expert en reptiles a été aperçu en train de promener son alligator en laisse dans un parc de la ville. Ce jour-là, Joseph Henney s’est empressé d’immortaliser cette drôle de promenade sur le compte TikTok de Wally, qui compte plus de 71 000 abonnés.

Sans surprise, la publication est rapidement devenue virale avec plus de 122 000 vues. Des passants n’ont pas hésité à filmer cette scène dans laquelle on aperçoit le reptile barboter dans une fontaine.

Selon les informations du média américain, Joseph Henney - qui travaille avec les reptiles depuis 30 ans - a adopté Wally il y a six ans par le biais d’un ami qui l’avait ramené de Floride. À l’époque, le crocodilien était âgé d’un an, et Joseph souffrait d’une dépression liée à son traitement contre le cancer.

Un alligator doux et attentionné

Toujours selon le site d’information, la présence de Wally a soigné les maux de son propriétaire : «Wally était assez différent de tous les alligators avec lesquels j’ai eu affaire au cours des trente dernières années. Il n’a jamais montré de colère, ni d’agressivité», a confié l’homme à CNN.

À noter que le reptile est officiellement reconnu comme animal de support émotionnel depuis 2018, comme le démontre la carte d’enregistrement de Joseph : «Il est le seul alligator que je connaisse qui refuse de mordre», a expliqué le spécialiste.

Aujourd’hui, Wally l’alligator est une véritable célébrité locale, et certains promeneurs n’hésitent pas à le caresser.