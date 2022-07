États-Unis : ils créent un mémorial avec 52 bus scolaires pour rendre hommage aux enfants tués dans des fusillades

Une association américaine a rendu hommage aux enfants tués lors de fusillades dans des écoles. Pour ce faire, elle a créé un mémorial à l’aide de 52 bus scolaires.

Crédit Photo : Change the Ref

En 2020, les armes à feu sont devenues la première cause de mortalité chez les jeunes Américains. Malheureusement, Manuel et Patricia Oliver font partie des parents qui ont perdu un enfant au cours d’une fusillade se déroulant dans un établissement scolaire, précise le site Creapills.

En effet, leur fils Joaquin - ainsi que 16 autres victimes - a été tué en 2018 lors de la fusillade du lycée Parkland. À noter que la tuerie est considérée comme l’une des plus meurtrières survenues aux États-Unis en milieu scolaire.

Crédit Photo : Change the Ref

Quelque temps après le drame, Manuel et Patricia Oliver sont tombés sur une lettre appartenant à Joaquin. Dans sa missive, l’adolescent - qui était âgé de 12 ans - demande aux détenteurs d’armes à feu de soutenir la loi concernant la vérification des antécédents pour prévenir de potentiels dangers, explique le média français.

C’est pour cette raison que Manuel et Patricia ont décidé de fonder l’association Change The Ref, qui se bat pour encadrer la loi sur le port d’arme.

Crédit Photo : Change the Ref

L’association crée un mémorial avec 52 bus scolaires

L’organisation américaine a souhaité rendre hommage aux 4368 enfants qui ont perdu la vie depuis 2020 à cause des armes à feu. Pour ce faire, les bénévoles ont créé un mémorial en utilisant 52 bus scolaires : le NRA Children’s Museum.

Crédit Photo : Change the Ref

Les véhicules, qui se trouvent en Floride, ont été disposés d’une certaine façon pour former un fusil d’assaut. Un seul bus abrite des objets ayant appartenu aux enfants tués, tels que des photos, des sacs ou encore des accessoires.

Crédit Photo : Change the Ref

Crédit Photo : Change the Ref

Le 14 juillet dernier, Change The Ref a organisé un convoi exceptionnel à destination de Houston (le Texas) pour siéger devant le bureau du sénateur Ted Cruz. Cette opération visait à lui donner la lettre de Joaquin.

Crédit Photo : Change the Ref

Crédit Photo : Change the Ref

Comme le rappelle Creapills, le Texas est l’un des États américains les plus financés par la National Rifle Association, une organisation dont le but est de protéger le droit de posséder et de porter des armes.