Votre chat se soucie-t-il de vous ? Voici ce que dit la science !

Réputés pour leur autonomie et leur indépendance, les chats laissent parfois cette sensation qu’ils n’ont aucune considération pour leur maître. Vraiment ? La science pense autrement !

Il est là le matou ! Il fait sa vie, s’absente, dort, chasse et vient de temps en temps vers vous pour avoir son bol de croquettes. Avec son comportement autonome, le chat est un animal qui semble se débrouiller tout seul, à tel point que certains se détachent de leurs maîtres.

Très différent des chiens qui demandent souvent de l’attention, le chat n’en a cure. À tel point qu’on peut se demander s’il vous considère vraiment comme quelqu’un d’important ou de totalement insignifiant.

Pour en avoir le coeur net et prouver le contraire, des chercheurs ont mené des expériences sur les comportements des chats. Leurs résultats indiquent alors que les chats partagent en réalité un degré d’attachement vis-à-vis de leurs humains, semblable à celui des chiens ou des bébés.

Crédit photo : iStock

Parmi ces expériences, notons celle de l’Université de l’Oregon qui a étudié le comportement félin avec leurs propriétaires. Pour ce faire, ils ont placé un chat et son maître dans une pièce étrangère pendant deux minutes. Ensuite, ils les ont séparés pendant deux minutes.

En territoire inconnu, le chat n’a que son maître pour seul repère

Après ce laps de temps, les maîtres étaient invités à retrouver leur chat. Les scientifiques ont constaté que plus de la moitié des chats s’étaient montrés plus détendus et à l’aise en présence de leur humain. Un résultat qui s’explique par la perte de repères vécue par les chats lorsqu’ils sont en territoire inconnu. Leur propriétaire devient alors leur seul repère.

Crédit photo : iStock

Esseulés dans un nouvel environnement, les chats ont manifesté un stress plus imposant, avant d’exprimer un soulagement et un attachement sécurisant au retour de leur maître. Cependant, quelques chats de l’expérience se sont aussi montrés plus réticents et distants, peut-être contrariés que leurs maîtres les aient laissés seuls en territoire inconnu.

En effet, 35% des félins étudiés montraient toujours des signes de détachement envers leurs maîtres. Pour manifester leur détachement, ils remuent la queue ou se lèchent. Néanmoins, ces chats réticents restent minoritaires par rapport aux chats qui ont montré de l’attachement.