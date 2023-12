Yvelines : un chien retrouve sa famille cinq ans après sa fugue

La semaine dernière, un chien a été retrouvé sain et sauf dans les Yvelines cinq ans après sa disparition. L’animal a été rendu à sa propriétaire.

Un miracle de Noël. Un chien disparu depuis cinq ans a été retrouvé dans les Yvelines vendredi 15 décembre, rapporte Le Parisien. Une bonne nouvelle qui comble de joie sa maîtresse.

Il faut dire que cette dernière a vécu un véritable cauchemar lorsque son compagnon poilu avait réussi à s’échapper lors d’une balade à Paris, seulement deux semaines après avoir été adopté, précise le quotidien régional.

Crédit Photo : istock

Face à cette situation, la propriétaire de l’animal, baptisé Gicu, avait fait tout son possible pour le retrouver : «On s’est mobilisé à plusieurs, j’ai arpenté Paris à vélo, on l’a vu mais il poursuivait son chemin d’un pas déterminé, sans se laisser attraper», a-t-elle expliqué auprès du site d’information.

À l’époque, le quadrupède avait été aperçu plusieurs reprises avant de se volatiliser dans la nature. Ce dernier a été repéré une nouvelle fois dans la Ville Lumière.

«Il traçait sa route, imperturbable»

Au cours de sa cavale, la boule de poils a été aperçue en janvier 2019. Cette fois-ci, le toutou avait élu domicile dans les Yvelines. À noter que sa présence avait été signalée sur une page Facebook pour animaux perdus.

«Il a probablement longé la Seine depuis le début. J’y suis allée et je l’ai vu de mes propres yeux. Il avait son parcours, le même tous les jours mais n’entrait plus en contact avec les gens. Il traçait sa route, imperturbable», a indiqué sa propriétaire au Parisien.

Gicu a poursuivi son errance pendant plusieurs années. Par chance sa propriétaire est parvenue à le localiser en septembre 2023 près Chapet (Yvelines), à une quarantaine de kilomètres de chez elle.

Crédit Photo : capture d'écran X / Le Parisien

Elle a contacté le service de sauvetage d’animaux «Capture Yala», une entreprise spécialisée dans la capture de chiens errants ou en fugue. Finalement, le chien fugueur a été capturé vendredi 15 septembre, pour le plus grand bonheur de sa famille.

Sans surprise, la boule de poils doit se réhabituer à la présence humaine. C’est pour cette raison que l’animal a été confié à une femme qui l’habitude de s’occuper des chiens errants.

«J’adorerais être avec lui, mais il faut lui trouver la meilleure solution possible. J’ai bon espoir qu’il s’adapte mais si ce n’est pas le cas, on m’a parlé d’un sanctuaire où il pourrait vivre dans la nature avec des contacts humains réduits au minimum. Je reste responsable de lui, c’est à lui de choisir et je ferai ce qu’il faut pour lui trouver le meilleur endroit», a confié sa propriétaire auprès de France live.