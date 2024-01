22 photos sublimes du monde récompensées au concours Travel Photography of the Year 2023

Pour son édition 2023, le prestigieux concours Travel Photography of the Year a récompensé les plus belles photos de voyage. Sublimes, elles vous feront voyager et vous livreront un angle unique du monde et de ses habitants.

Comme chaque année, les nombreux concours de photographies désignent leurs lauréats, nous livrant un diaporama des clichés sublimes de toutes sortes. Quand l’art de la photographie oeuvre pour montrer le monde sous un autre visage, le concours Travel Photographer of the Year récompense les plus belles photos de voyage. La particularité de ce concours est qu’il est accessible à tout âge, et qu’il existe aussi des catégories pour justement récompenser les plus jeunes photographes.

Sur le site du concours, vous pouvez retrouver une centaine de clichés incroyables qui étaient en compétition. Le jury n’a pu en récompenser que quelques-unes, sans omettre de mettre en lumière le travail global du photographe récompensé.

Le Premier Prix a été attribué à AndreJa Ravnak, un photographe slovène, qui a immortalisé l’activité agricole avec beaucoup de recul, nous offrant une série de clichés captivants. Chez les jeunes, c’est Caden Shepard Choi, adolescent américain âgé de 14 ans, qui s’est distingué. On vous laisse découvrir leurs sublimes photographies, accompagnées d'autres tout aussi magnifiques.

AndreJa Ravnak - Vainqueur Photography of the Year 2023

Crédit photo : AndreJa Ravnak

Crédit photo : AndreJa Ravnak

Crédit photo : AndreJa Ravnak

Crédit photo : AndreJa Ravnak

Caden Shepard Choi - Young Travel Photographer of the Year

Crédit photo : Caden Shepard Choi

Lilly Zhang - Vainqueur catégorie 15-18 ans

Crédit photo : Lilly Zhang

Zayan Durrani - Vainqueur 14 ans et moins

Crédit photo : Zayane Durrani

Travel Photography of the Year, des photos sublimes

Crédit photo : Jack Lawson

Crédit photo : Josien van Geffen

Crédit photo : Ignacio Palacios

Crédit photo : Kazuaki Koseki

Crédit photo : Armand Sarlingue

Crédit photo : Martin Broen

Crédit photo : Lalith Ekanayake

Crédit photo : Sam Turley

Crédit photo : Armand Sarlangue

Crédit photo : Martin Broen

Crédit photo : Andrew Parkinson

Crédit photo : Roie Galitz

Crédit photo : Athanasios Maloukos

Crédit photo : Arthur Cech