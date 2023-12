25 nouvelles illustrations touchantes et amusantes de Yehuda et Maya Devir sur leur nouvelle vie de parents

Sensation de la bande dessinée sur internet depuis quelques années, Yehuda Devir revient avec de nouvelles illustrations centrées sur sa nouvelle vie de papa, aux côtés de sa compagne Maya.

Dure, dure, la vie de parents ! Mais derrière les difficultés se cachent un amour et une tendresse débordante ! Avoir des enfants, ce n’est jamais la routine, tant ils peuvent nous surprendre tous les jours !

C’est la réalité que découvrent Yehuda Devir et sa compagne Maya, un couple devenu célèbre pour leurs illustrations sur leur vie de couple et leur vie de famille. Depuis plusieurs années, l’Israélien a conquis la toile avec son regard tendre et honnête sur la vie intime qu’il partageait avec avec sa femme, devenue depuis la mère de ses enfants.

25 illustrations honnêtes sur la vie de parents

À travers les années, on a ainsi pu suivre l’évolution du couple et de la famille au gré des nombreuses illustrations comiques de Yehuda Devir. Le voilà de retour cette année, en collaboration avec sa femme Maya, avec plus d’une vingtaine de dessins sur sa vie de famille, et on peut constater que leurs enfants ont déjà bien grandi !

