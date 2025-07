Des parents refusent de payer leur baby-sitter de 15 ans en raison de son débardeur en dentelle « inapproprié »

Une jeune baby-sitter a fait face à une situation humiliante : un couple de parents a refusé de la payer à cause de sa tenue de travail jugée indécente.

Mae est une adolescente de 15 ans qui fait du baby-sitting pour gagner de l’argent de poche.

Récemment, la jeune fille a gardé deux enfants chez un couple. Une fois sa mission terminée, cette dernière a réclamé son salaire auprès de la famille, soit un montant de 150 dollars (environ 130 euros) pour sept heures de travail.

Le hic ? Les parents ont refusé de la payer pour une raison hallucinante. Mae a raconté sa mésaventure sur le forum Reddit.

Comme elle le précise, elle garde les deux enfants de cette famille depuis plus d’un an. Une fois, elle est venue sur son lieu de travail avec un débardeur en dentelle à rayures.

Quelques jours plus tard, l’auteure du message a envoyé un SMS à la mère des enfants, Marianne. Un texto dans lequel elle demande son virement.

« Bonjour ! J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je voulais juste vous contacter car je n'ai pas encore reçu mon paiement de mercredi. Je sais que vous célébrez le Vendredi saint et Pâques, donc je comprends tout à fait que cela vous ait échappé, mais si vous pouviez m'envoyer le paiement (…) dès que possible, ce serait fantastique ! »

Le débardeur de la discorde

Dans la foulée, Mae a reçu une réponse à laquelle elle ne s’attendait pas. Selon ses dires, le haut qu’elle portait ce jour-là a déclenché la colère de ses clients. Résultat : ils ont décidé de lui retirer une partie de ses gains à cause de sa tenue « inappropriée ».

« Bonjour Mae, Dan et moi en avons discuté, et très franchement, nous ne nous sentons pas à l'aise de te payer la totalité du montant après que tu aies porté des vêtements aussi inappropriés chez nous. Les enfants t'adorent et nous sommes plus qu'heureux de te donner une seconde chance, mais nous ne pouvons pas te payer plus de 50 dollars (…) », a répondu la mère de famille.

L’attitude des parents a provoqué la colère des internautes, comme le montre ce commentaire :

« Le fait qu'ils refusent de la payer maintenant, c'est 100 % louche »

Une autre personne a qualifié de « dégoûtant » le fait que des adultes utilisent les vêtements d’une adolescente comme une arme pour justifier le refus de payer.

La baby-sitter contre-attaque

L’indignation des utilisateurs s’est intensifiée lorsque Mae a expliqué qu'elle était juive et que la famille pour laquelle elle gardait les enfants était catholique, et que les parents s'étaient parfois disputés avec sa mère à cause de leurs différences.

Face à cette situation, la mère de la baby-sitter est intervenue, sans succès. Marianne et son époux Dan n’ont pas hésité à l’ignorer. De son côté, Mae a renvoyé un message pour défendre sa position. Cette fois encore, elle s’est heurtée à un mur. Pire encore, son interlocutrice a confié qu’elle était déçue que Mae devienne une nouvelle version de sa mère.

Ce à quoi la jeune fille a répondu :

« Je prends ça comme un compliment car ma mère est une femme géniale ».

Fort heureusement, la persévérance de la jeune fille a finalement porté ses fruits puisque Dan lui a secrètement envoyé la totalité de son salaire. Malgré tout, Mae a refusé de laisser la famille s’en tirer à bon compte.