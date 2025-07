2 ans après la mort du petit Émile, ses parents brisent le silence dans une lettre bouleversante

Cela fait deux ans, ce 8 juillet 2025, que le petit Émile a disparu. Restés discrets, ses parents ont publié une longue lettre, dans laquelle ils dénoncent le traitement qu’ils ont subi et affirment qu’ils feront tout pour connaître la vérité sur la mort de leur fils.

Émile Soleil, âgé de 2 ans et demi, a disparu le 8 juillet 2023 dans le hameau du Haut-Vernet. Neuf mois plus tard, ses ossements ont été découverts dans une zone boisée et difficile d’accès, à deux kilomètres de la maison de ses grands-parents. Alors que l’enquête est toujours en cours, on ne sait pas encore pourquoi ni comment Émile est mort, ni qui l’a tué.

Crédit photo : Famille Soleil

En mars dernier, les grands-parents du petit Émile ont été placés en garde à vue. Après une perquisition à leur domicile et 47 heures d’audition, ils ont finalement été relâchés sans aucune poursuite. Depuis cette arrestation, aucun autre élément n’a permis de faire avancer l’enquête.

Les parents d’Émile brisent le silence

Après deux ans de souffrance, les parents d’Émile sont sortis du silence en publiant une lettre ce mardi 8 juillet 2025, deux ans après la disparition de leur enfant. Jusqu’à présent, Marie et Colomban Soleil sont restés discrets et leurs prises de paroles ont été très rares.

“Il a fallu apprendre à survivre sans lui, voir à nouveau la lumière et la joie dans ce monde que ce vide infini a laissé fade, noir et flou. Cela fait deux ans que la disparition d’Émile a déchiré nos vies, que le sol s’est dérobé sous nos pieds et que nous avons été noyés dans l’angoisse”, ont commencé les parents d’Émile dans leur lettre relayée par Le Dauphiné.

Crédit photo : Famille Soleil

Dans leur lettre, les parents d’Émile dénoncent le déballage médiatique irrespectueux qu’ils ont subi avec leur famille le temps de l’enquête.

“Rien ne nous aura été épargné, c’est un grand paradoxe : notre position de victime et notre grande fragilité, au lieu de susciter respect et protection, semble avoir donné tous les droits sur nous : nous avons vu étalés et décryptés nos visages, notre passé, nos parcours, nos opinions politiques réelles ou fantasmées, notre foi catholique, nos habitudes, nos qualités, nos défauts, ceux de nos chères familles, de nos amis. Nous avons vu les êtres que nous aimons traînés dans la boue, calomniés tant et plus. Partout : dans les médias, sur les réseaux”, ont-ils rédigé.

Aujourd’hui, Marie et Colomban affiement qu’ils feront tout pour connaître la vérité et savoir ce qui est réellement arrivé à Émile.

“Connaître la vérité nous aidera aussi, et surtout sa manifestation et un devoir à rendre à notre Émile. C’est bien pourquoi nous ne souhaitons aucunement y faire obstacle en risquant de dévoiler le secret de l’instruction. Nous sommes parents et, même sachant notre petit garçon éternellement heureux au Ciel, nous continuerons de toutes nos forces à défendre sa mémoire et à tout mettre en œuvre pour que justice lui soit rendue. Nous continuerons à lui parler, à aller nous recueillir sur sa tombe et à l’aimer. Jusqu’à le retrouver”, concluent les parents.

Deux ans après la disparition du petit garçon, huit à dix officiers de police judiciaire continuent de travailler exclusivement sur cette enquête, à plein temps, afin de trouver de nouveaux éléments.