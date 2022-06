Québec : des centaines de sculptures végétales géantes exposées en hommage à la nature

Cette année, l’exposition des Mosaïcultures s’installe à Québec. L’occasion pour les visiteurs de contempler des sculptures végétales immenses à couper le souffle.

Les Mosaïcultures est une exposition qui a lieu au Québec depuis plusieurs années. Créé en 1999, cet événement se déplace chaque fois dans une ville différente et attire près de 15 millions de visiteurs à chaque édition.

Crédit photo : Mosaïcultures Internationales

Cet événement propose aux visiteurs de se promener dans un jardin pas comme les autres, où des sculptures végétales à couper le souffle ont été installées. D’une taille impressionnante, ces créations sont un hommage à la vie et la nature.

Une sublime exposition à Québec

Cette année, à Québec, il est possible de contempler 200 sculptures, dont 80% sont totalement inédites. Ces œuvres grandioses ont été réalisées par 100 horticulteurs créatifs qui ont décidé de participer à cet événement.

Crédit photo : Mosaïcultures Internationales

L’exposition des Mosaïcultures va bientôt débuter puisqu’elle aura lieu du 24 juin au 10 octobre au Bois-de-Coulonge, aux bords du fleuve Saint-Laurent.

« Ce sera définitivement l’exposition la plus impressionnante qu’on aura faite. Plus de 85% des pièces sont nouvelles. On aura le plus grand nombre de pièces de notre histoire, avec plus de détails et des designs plus poussés. Ce sera une exposition spectaculaire », a assuré Lise Cormier, à la tête de l’organisation depuis 2000.

Des sculptures végétales géantes

Pour réaliser ces 200 sculptures, les horticulteurs ont travaillé pendant trois ans. Cette année, l’événement nommé « Il était une fois… La Terre » abordera cinq thèmes liés à l’environnement.

Crédit photo : Mosaïcultures Internationales

Les visiteurs pourront contempler des sculptures végétales représentant le monde polaire et marin, avec des baleines et des ours polaires, mais aussi se promener dans un petit potager et rencontrer les animaux de la ferme. Une partie sera également dédiée aux espèces animales menacées dans le monde, qui seront représentées par des sculptures végétales plus grandes que nature.

Cet événement est entièrement écoresponsable puisqu’il respecte les principes du développement durable. Pour confectionner leurs œuvres, les fournisseurs ont recours au marché local et utilisent un substrat qui facilite la rétention d’eau. Une fois l’exposition terminée, toutes les plantes seront compostées.

Découvrez ci-dessous des sculptures qui seront présentes cette année ainsi que des réalisations des éditions précédentes.

