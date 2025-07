Qu'est-ce que le Jaglion, cet animal hybride terrifiant qui n'aurait jamais dû exister ?

Et si les deux plus grands félins de l’histoire s’accouplaient, qu’est-ce que cela donnerait ? Un jaglion ! On vous en dit plus.

Non, ce n’est pas une blague, ni une information issue d’une intelligence artificielle, il existe bel et bien un animal hybride, issu des deux félins les plus dangereux et fascinants de la planète : le jaguar, d’Amérique du Sud, et le lion, d’Afrique. Une hybridation animale qui fait débat.

Crédit : IStock



Un "Jaglion" a vu le jour suite à un croisement entre un jaguar avec une lionne. Résultat ? Il s’agit aujourd’hui d’un des hybrides les plus rares jamais documentés. Cela remet en question tout ce que l’on peut savoir sur les frontières génétiques. Pourtant, ce fameux animal hybride, n’aurait jamais dû exister...



Crédit : IStock

Un croisement inédit

Le sanctuaire de Bear Creek, en Ontario, au Canada, avait, en 2006, annoncé une nouvelle inédite : un jaguar, prénommé Diablo, et une lionne, appelée Lola s'étaient accouplés. De leur union, sont nées deux progénitures : un mâle nommé Tsunami et une femelle nommée Jazhara. Du jamais vu !

Ces deux espèces présentent ainsi des mélanges des deux espèces félines : Tsunami possède une robe dorée avec des taches sombres, tandis que la robe plus de Jazhara est plus foncée et présente des marques plus claires. Forcément, ces deux Jaglions sont devenus populaires au Canada. Problème ? Certains abusent de cet exploit hybride.

Crédit : bearcreeksanctuary

Les risques des espèces hybrides

Selon nos confrères de chez Géo, Jazhara aurait donné naissance en 2009 à un petit issu d’un accouplement avec un léopard noir, ce qui donnerait un “jagleopon”. Toutefois, ces informations n’ont pas été confirmées publiquement et restent encore au stade de rumeurs.

Néanmoins, on le rappelle : les croisements entre plusieurs espèces ne devraient pas être encouragés. En cause notamment ? Les risques de malformations congénitales, les dangers pour leur santé et une question d’éthique évidente.