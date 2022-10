Burning Man 2022 : 1000 drones lumineux ont émerveillé les festivaliers avec un show exceptionnel

Depuis 36 ans, Burning Man est un lieu de rassemblement pour les amateurs d'art du monde entier. Après une pause de deux ans en raison de la pandémie, l’édition 2022 du festival a présenté d'incroyables installations artistiques, et notamment ballet de drone exceptionnel !

En effet, en pleine nuit, un show lumineux de grande ampleur a illuminé le ciel. Ce dernier est l’œuvre de 1000 drones dont les mouvements mettaient en scène des tableaux sous forme de motifs, d’objets et de visages. Les drones ont été programmés par l'équipe DRIFT d'Amsterdam et pour créer d'incroyables jeux de lumière aériens chaque nuit pendant que des DJ se produisaient. Tard dans la soirée, les habitants de Black Rock Cit (la ville éphémère créée pour le festival), ont pu lever les yeux et en prendre plein la vue pendant de longues minutes.

Cette manifestation artistique complètement folle a fait parler les festivaliers longtemps après la fin du festival. Et pour cause, il faut dire qu’entre un œil hyperréaliste qui clignotait à des affichages géométriques gigantesques et hypnotiques en passant par des raies manta nageant au ralenti dans le ciel, il y avait largement de quoi être bouche bée. Et ce n’est pas tout, une autre image montrait une figure géante ressemblant à un masque qui regardait la foule d'en haut et tournait sur elle-même, semblant ainsi surveiller les festivités.

Un spectacle de drone participatif

La communauté en ligne de Burning Man a été une source d'inspiration pour le contenu de ces spectacles. Convergence Collective, les programmateurs de drones pour le spectacle de la soirée d'ouverture, se sont rendus sur Reddit pour demander aux participants ce qu'ils aimeraient voir faire à leurs drones. Les commentaires ont suggéré des idées telles qu'un ciel étoilé, un papillon et des compositions florales, mais une demande qui a été reprise par beaucoup semble avoir été retenue : un hommage au co-créateur de Burning Man, Larry Harvey, qui est récemment décédé.

