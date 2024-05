Ce plongeur se retrouve nez à nez avec une orque affamée mais la rencontre effrayante ne va pas se passer comme prévu

Un homme s’est retrouvé nez à nez avec une orque. La rencontre a été immortalisée en vidéo puis publiée sur les réseaux sociaux par un plongeur qui a assisté à la scène.

Le plongeur apnéiste, Aidan Bedford, pensait que la rencontre allait très mal se terminer. Sur Instagram, le plongeur a raconté cette drôle de journée au beau milieu de l’océan. Celui qui se fait appeler wandering.westerner sur le réseau social, partage régulièrement ses aventures en mer à ses 171 000 abonnés.

Il y a trois jours, Aidan Bedford a fait la rencontre d’une orque. Le moment a été capturé en vidéo par l’un de ses drônes. Mais comme il le précise en légende de sa vidéo publiée sur Instagram, Aidan Bedford n’était pas à l’eau à ce moment-là. Le plongeur était à l’abri sur son bateau, mais il a bien cru qu’il allait assister à une violente attaque d’orque.

« Ce matin, nous sommes partis sur l'eau à la recherche de raies mobula et avons fini par en attraper bien plus. Nous avons d’abord vu une magnifique baleine bleue (images à venir), puis nous avons reçu un message indiquant que des orques se trouvaient à environ 3 miles au nord de nous. Nous avons décidé d'aller voir et à notre arrivée il n'y avait que 3 autres bateaux. D'après ce que j'ai pu voir depuis notre bateau, il semblait que les orques mangeaient une nourriture issue d'une tuerie récente, alors j'ai pris le drone pour jeter un œil », écrit le plongeur.

Les orques, des animaux dangereux ?

Capture d'écran : Aidan Bedford/ Instagram

Selon le témoignage de Aidan Bedford, l’orque semblait déçu de trouver un groupe d’humains. Le mammifère marin s’attendait sans doute à tomber sur des tortues ou autres proies pour s’en nourrir.

Malgré la faim qui agitait l’orque, un homme, provenant d’un des deux autres bateaux, a jugé bon de sauter à l’eau, près de l’animal. C’est à ce moment-là que Aidan Bedford a allumé son drône.

« L'un des autres bateaux avait des nageurs prêts à essayer de glisser dans l'eau pour voir s'ils pouvaient apercevoir sous la surface… Alors que les nageurs entraient dans l'eau, l'énorme mâle se retourna pour voir ce qu'il se passait. Il a probablement été déçu de voir qu'il ne s'agissait que d'humains idiots et non d'une autre tortue ou raie (ce qui, je pense, est ce qu'ils chassaient) », détaille le plongeur.

Puis, contre toute attente, et tandis que l’homme à l’eau s’approchait de l’orque, la rencontre s’est très bien passée. Alors qu’ils ont la réputation d’être de dangereux prédateurs, les orques n’attaquent jamais intentionnellement les humains. Dans ce cas présent, l’animal est passé très près du plongeur sans lui faire de mal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aidan Bedford (@wandering.westerner)

Aiden Bedford, qui a assisté à la scène à travers son drône, livre une explication. « Je pense que cela vaut également la peine de le mentionner (…) d’après mes expériences personnelles et ce dont j’ai été témoin lors de mes nombreuses rencontres avec ces animaux, je ne pense pas qu’à aucun moment cette orque ait fait preuve d’autre chose que de la curiosité. Il lui fallait simplement enquêter. Parfois, les orques se retournent et viennent vers vous, elles se rapprochent et vous regardent bien mais ne vous touchent jamais. Tant que vous n’essayez pas de les toucher ! Nous, les humains, avons sur nos mains des bactéries qui peuvent être dangereuses pour les mammifères marins, les poissons, les requins, etc ».