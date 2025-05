Avec son drone, un pêcheur sauve la vie d'une adolescente de 12 ans en train de se noyer

En Floride, un pêcheur qui ne savait pas nager a réussi à venir en aide à une adolescente de 12 ans qui était en train de se noyer. Pour cela, il a rivalisé d’ingéniosité en utilisant son drone.

Sur la plage de Pensacola, en Floride, une jeune fille de 12 ans a été emportée par le courant la semaine dernière. Elle était accompagnée de l’une de ses amies qui s’est empressée de trouver quelqu’un pour la secourir. C’est ainsi que la jeune fille a alerté Andrew Smith, un pêcheur amateur de requin, qui se trouvait sur la plage.

Crédit photo : iStock

Cependant, l’homme ne savait pas nager et il lui était impossible d’aller la secourir.

“J’étais assis quand une fille est arrivée en courant, me demandant si quelqu’un savait nager. J’ai répondu : “Non, je ne sais absolument pas nager”, et elle continuait à courir, à crier, mais personne ne savait nager”, raconte-t-il à 7 News Miami.

Un drone salvateur

C’est alors que le pêcheur a eu l’idée d’utiliser son drone, qui lui est utile lors de ses parties de chasse au requin. Il a accroché le gilet de sauvetage donné par une autre personne à son drone pour le larguer à la jeune fille dans l’eau. Mais la manoeuvre était bien plus difficile que prévu.

“Elle s’éloignait de plus en plus du rivage. J’ai regardé mon drone et je me suis dit que même si je ne savais pas nager, lui le pouvait. Je l’ai fait voler mais j’ai raté l’atterrisage. J’ai lâché trop tôt le gilet, il y avait trop de vent et il n’était pas assez proche d’elle”, a-t-il expliqué, d’après des propos rapportés par Ouest-France.

Crédit photo : iStock

Par chance, un autre gilet de sauvetage a été apporté et Andrew Smith a pu retenter l’expérience. Cette fois, il a réussi à atteindre l’adolescente et à lui donner le gilet de sauvetage. Cette dernière l’a enfilé et les secours sont arrivés cinq minutes plus tard.

“Les pompiers m’ont dit que sans ce gilet, elle n’aurait pas survécu. Son père m’a parlé pendant cinq minutes, il m’a dit que j’étais son ange gardien et m’a remercié. C’était assez fou”, a confié Andrew Smith.

La jeune fille a été examinée sur place par les pompiers. N’ayant pas besoin d’être hospitalisée, elle a pu rentrer chez elle, saine et sauve. Ce n'est pas la première fois qu'un pêcheur intervient pour empêcher une noyade. En Bretagne, un pêcheur a réussi à sauver la vie d'un chien tombé à l'eau lors d'une sortie en bateau.