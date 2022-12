Ce photographe californien transforme les champs en véritables tableaux d'art contemporain

Vous l’ignorez peut-être mais la Californie est mondialement connue pour ses terres agricoles. Et justement, un photographe de talent a souhaité les mettre en valeur.

Crédit : Mitch Rouse

En effet, pour son dernier projet intitulé « Farmland », Mitch Rouse a embarqué dans un petit avion et survolé le comté de Kern pendant de longues heures avec un seul objectif en tête : rapporter des prises de vues montrant son incroyable beauté vue du ciel. Entre les interminables rangées botaniques aux couleurs de l’arc-en-ciel, un seul arbre rose parmi un verger jaune et des carrés répétitifs de végétation séchée qui ransforment les topographies agricoles en tapisseries texturées, les clichés sont absolument saisissants.

Quand l’agriculture devient un art

Ces derniers rapportent l'exactitude et la minutie de la production à grande échelle, un élément dont on ne se rend pas réellement compte vu du sol. Grâce aux photos de Mitch Rouse, les visuels renvoyés par les plantations semblent plus proches de tableaux d’art contemporain que de simples champs traditionnels. Vous avez aimé la patte du photographe ? Pour voir davantage de son travail et le suivre au quotidien, rendez-vous sur son compte Instagram.

Crédit : Mitch Rouse

Crédit : Mitch Rouse

Crédit : Mitch Rouse

Crédit : Mitch Rouse

Crédit : Mitch Rouse

Crédit : Mitch Rouse

Crédit : Mitch Rouse