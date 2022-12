Ce papa et ses filles sont devenus les stars d'internet grâce à leurs photos adorables et drôles

Depuis cinq ans, Sholom Ber Solomon, un heureux père de famille, amuse les internautes avec ses photos humoristiques et décalées. Découvrez un aperçu dans cet article.

Crédit : sbsolly/ Instagram

Cet habitant de San Diego, aux États-Unis, s’est rapidement fait connaître sur les réseaux sociaux pour ces mêmes photos. Leur particularité ? Le papa se met en scène dans des séquences drôles et touchantes avec sa fille Zoe.

Ensemble, père et fille font les clowns et se déguisent en de nombreux personnages, de Blanche-Neige à Wonder Woman en passant par un fantôme de SOS Fantômes. Aujourd’hui, le duo est devenu trio depuis la naissance d'Olivia, en 2019.

Leurs aventures sont suivies par 303 000 abonnés sur Instagram.

Créer des liens père-fille pour avoir un album de photos unique

L’avantage d’avoir un papa qui ne se prend pas au sérieux est de pouvoir créer toutes sortes de scénettes humoristiques. L'ennui n'est pas de mise avec Sholom Ber Solomon et ses filles. Le papa aime se mettre dans des situations qui font rire :

« J'ai toujours aimé jouer à l’idiot et prendre des photos ridicules, mais quand ma première fille Zoe est née, elle était l'inspiration ultime et une muse, et j'ai immédiatement voulu prendre des photos amusantes avec elle afin qu'elle puisse avoir un album unique à regarder plus tard, quand elle serait plus grande. Les idées de contenu créatif amusant avec les enfants sont abondantes et en fait illimitées - tout ce que j'ai à faire est d'imaginer un scénario idiot, de mettre une perruque et de mettre les enfants dans des costumes adorables, et le tour est joué », explique-t-il à Bored Panda.

Les photos sont aussi adorables que réussies et remportent tous les suffrages sur le net. « J'apprécie de tout cœur la réaction positive que les photos et les vidéos ont reçu et j'espère que cela apportera un peu de joie à tous ceux qui les regarderont », déclare Sholom.

À regarder les photos, il n’y a pas de doute.

