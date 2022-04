Vidéo : la réaction de ce papa quand il apprend que sa fille a réussi son concours d'infirmière est poignante

Obtenir un diplôme est une étape importante pour se lancer dans la vie active, et cela rend généralement les parents particulièrement fiers. Et l’extrait que vous allez découvrir ci-dessous et bien la preuve que ces derniers sont souvent très impliqués dans le parcours de leurs enfants.

Crédit : shannonivyy / TikTok

La jeune femme de 26 ans, originaire d'Estero, en Floride, a posté le mois dernier une vidéo TikTok pleine d'émotion dans laquelle on la voit pleurer dans les bras de son papa, lui aussi en larmes, après avoir appris qu'elle avait réussi son examen d'infirmière. Sa vidéo a déjà été vue plus de 620 000 fois depuis le 10 mars et elle a suscité l'admiration de nombreux internautes, très touchés de voir autant de joie et de bonheur.

C'est Mark qui a eu l'idée d'immortaliser ce moment pour la postérité. J'ai dit à Shannon : « faisons une vidéo de ça, qu'elle réussisse ou qu'elle échoue. Parce que ce sera quelque chose que tu pourras regarder en arrière pour le reste de ta vie, parce que ce sera le début de ta carrière. Vos enfants et peut-être vos petits-enfants pourront regarder cette vidéo et ils en seront sans doute très heureux » a confié l'homme de 65 ans à nos confrères de Good Morning America.

À l'époque, Shannon a déclaré qu'elle était vraiment convaincue d'avoir raté l'examen NCLEX du conseil des infirmières, une validation de licence qu’il faut réussir pour pouvoir exercer en tant qu'infirmières légales. « J’étais tellement effrayée, nerveuse, je pleurais déjà avant de voir le résultat, pensant que j'avais échoué » a-t-elle expliqué.

De son côté, Mark avait déjà entendu dire qu'il n'était pas rare que les candidats se présentent à l'examen plus d'une fois et essayait de rassurer sa fille avant qu’elle apprenne la bonne ou la mauvaise nouvelle : « je lui ai dit ‘quel que soit le résultat, ce que tu vas découvrir, je t'aimerai toujours comme je l'ai fait à la minute où tu es née’. Je la préparais en quelque sorte à l'éventualité d'un échec, mais dans mon cœur. Je savais vraiment qu'elle l'avait fait. »

Crédit : Shannon Rosen

Devenir infirmière, un objectif finalement atteint

Shannon n’a pas toujours su qu'elle voulait être infirmière. Après avoir obtenu sa licence en sciences de la famille et de l'enfance, elle n'était pas sûre de ce à quoi ressemblerait sa future carrière. Elle a donc pris une année pour travailler, économiser de l'argent et réfléchir à ce qu'elle souhaitait faire. « J’ai décidé de faire le saut dans l'inconnu et de m'inscrire à l'école d'infirmières. J’ai un peu le syndrome de l'imposteur : je ne me crois pas capable de faire ce que je veux faire, mais je me prouve toujours que j'ai tort » a déclaré la jeune femme. Et elle d’ajouter : « le COVID a provoqué beaucoup d'épuisement et d'énergie négative dans le système de santé. J'espère donc que mes collègues et moi pourrons y remédier. »

Comme vous pouvez l’imaginer, Mark est vraiment très fier du parcours de sa fille. Pour lui, voir celle qu’il décrit comme « intelligente » et « travailleuse acharnée » atteindre les objectifs qu’elle s’est fixé est une véritable satisfaction. « Elle a un cœur d'or. Elle a toujours aidé les gens et je savais que c'était sa passion » a-t-il déclaré.

Crédit : Shannon Rosen

Crédit : Shannon Rosen

Touchant, n’est-ce pas ?