Ce tatoueur réalise des tatouages plus vrais que nature et le résultat est bluffant

Le tatoueur Quang Phạm, fait sensation sur la Toile avec ses réalisations aussi vraies que nature. Zoom.

Que l’on soit passionné de tatouage ou non, il faut avouer que cet art est parfois bluffant. La preuve, avec le tatoueur Quang Phạm, qui partage ses réalisations sur son compte Instagram. Des tatouages ultra réalistes qui font sensation. Grâce à son talent, l’artiste a réussi à comptabiliser plus de 50 000 abonnés sur Instagram.

Des tatouages réalistes qui cartonnent

Parmi ses tatouages, lesquels ont le plus de succès ? Des dessins représentant les proches de ses clients. En effet, le tatoueur réussit à reproduire presque à l’identique des portraits de personnes, qu’il vient ensuite tatouer sur la peau de ses clients. Et le résultat est hallucinant. On croirait presque à une photo tatouée sur le corps. Enfant, grand-père, mère, ami… Il réalise de nombreux portraits qui font systématiquement le buzz sur la Toile.

Dernièrement, il a tatoué le visage d’un bébé sur le torse de son client et le rendu est très réaliste. Un tatouage dévoilé sur Instagram qui a été aimé en quelques heures par plus de 40 000 personnes. Une chose est sûre, cet artiste tatoueur est très talentueux et promet de magnifiques réalisations. On vous laisse découvrir ses plus beaux tatouages. Alors, vous aimez ?