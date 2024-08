Ces magnifiques clichés d'animaux sont en lice pour décrocher un prix prestigieux

Pour sa 60ème édition, le concours de photographie Wildlife Photographer of the Year a dévoilé les premières images retenues.

Comme tous les ans, le Natural History Museum de Londres organise le Wildlife Photographer of the Year, un concours récompensant les plus belles photos de la vie animale.

Cette année, la compétition prestigieuse a attiré un grand nombre de photographes amateurs ou professionnels. En effet, les organisateurs ont reçu près de 60 000 clichés de participants originaires des quatre coins de la planète.

Pour cette 60ème édition, le musée d’histoire naturelle de Londres a dévoilé les premières images retenues et ces dernières sont tout simplement à couper le souffle.

Il faut dire que les clichés sélectionnés sont recommandés dans leurs catégories respectives.

Comme le rapporte Le Parisien, les grands gagnants « seront jugés sur leur créativité, leur originalité et leur technique par un jury composé d’experts internationaux ». À noter que les noms des lauréats seront annoncés le 8 octobre 2024.

Une fois cette étape terminée, les 100 images gagnantes seront exposées au musée d’histoire naturelle de Londres à partir du 11 octobre.

Des clichés époustouflants

En attendant que les gagnants soient dévoilés, découvrez ci-dessous les 10 photos sélectionnées par le concours.

Comme le souligne Kathy Moran, la présidente du jury, ces clichés mettent en avant « la diversité des espèces, un éventail de comportements animaliers et de problèmes de conservation ».

Notez que le 8 octobre prochain, un photographe recevra pour la première fois l’« Impact Award », un nouveau prix qui récompense « un succès en matière de conservation, une histoire d’espoir et/ou de changement positif ».

Parmi les images sélectionnées, laquelle est votre préférée ?

Crédit Photo : Wildlife Photographer of the Year /Jason Gullery

Crédit Photo : Wildlife Photographer of the Year / Jose Manuel Grandio

Crédit Photo : Wildlife Photographer of the Year / Tamara Stubbs

Crédit Photo : Wildlife Photographer of the Year / Randy Robbins

Crédit Photo : Wildlife Photographer of the Year / Tommy Trenchard

Crédit Photo : Wildlife Photographer of the Year / Lam Soon Tak

Crédit Photo : Wildlife Photographer of the Year /Samuel Stone

CCrédit Photo : Wildlife Photographer of the Year / Theo Bosboom

Crédit Photo : Wildlife Photographer of the Year /Georgina Steytler

Crédit Photo : Wildlife Photographer of the Year / Shreyovi Mehta