Ces 8 indices alarmants présents lors d'un mariage, annonciateurs d'un divorce selon des photographes professionnels

Observateurs discrets et privilégiés des mariages, les photographes professionnels savent généralement à quel genre de mariage ils ont affaire. Dans un article publié pour le Huffington Post, ils ont révélé 8 signes annonciateurs d’un mariage destiné au divorce !

C’est le jour J ! Le plus de votre vie ! Celui où vous allez épouser votre partenaire et vous lier à lui pour l’éternité. Enfin, en théorie… Quand on se marie, on est loin de savoir si le mariage va tenir le poids des années. Pourtant, dès le jour du mariage même, certaines attitudes ou certains événements peuvent vous mettre la puce à l’oreille.

Dans un article publié sur le Huffington Post, des photographes professionnels de mariage ont dévoilé huit signes avant-coureurs d’un mariage voué au divorce. Huit, ça fait beaucoup et quand on consulte la liste, on a de quoi se poser des questions. Témoins privilégiés des cérémonies de mariage, les photographes réalisent un travail exhaustif dans le développement et le tri de tous les clichés pris durant la cérémonie.

Un regard acéré, avisé et connaisseur qui leur permet de constater que certains comportements, que ce soit au niveau du couple nouvellement marié, de leurs familles ou du reste des invités, sont des indices d’un mauvais présage pour la durabilité de leur mariage.

Des comportements annonciateurs d’un futur divorce

Premier signe, c’est le désintérêt que peut porter l’un des partenaires aux photographies, comme l’explique Rob Greer, photographe de mariage à Los Angeles : « Je rencontre parfois des clients dont les fiancés s’intéressent à tout, sauf à être photographiés le jour de leur mariage. Heureusement, la plupart des sujets réticents savent qu’avoir de belles photos est important pour leur partenaire et participent donc volontiers aux séances. Mais ce n’est pas toujours le cas. Au début de ma carrière, un futur marié m’a engagé par téléphone. Lorsque je suis arrivé au mariage et que je me suis présenté à la mariée, elle a fait un geste en direction de mon appareil photo et m’a dit : « Ne pointe pas ce putain de truc sur moi aujourd’hui ! » Ça a été une journée assez difficile. Ils ont divorcé trois mois plus tard. Je pense que la volonté de prendre en compte les besoins de son partenaire est la clé d’une relation épanouie et durable. Et cela inclut d’accepter les photos lors de son mariage, même si le fait d’être photographié n’est pas ce que vous aimez le plus. »

Autre indice, c’est le pourcentage d’invités absents. Si plus de 20% des invités sèchent le mariage, cela signifie que votre mariage n’est pas crédible aux yeux de certains. Selon Brian Delia, photographe de mariage basé dans le New Jersey, “c’est un signe révélateur que vos amis et votre famille savent que le couple ne fonctionnera jamais”.

Il prend évidemment un exemple vécu pour étayer son propos : “J’ai photographié un mariage où le couple avait invité 250 personnes, et seulement 60 personnes s’étaient présentées ! Ce même couple est venu me demander si je voulais inviter ma femme et mes enfants à la réception parce qu’ils avaient payé tous ces dîners et que personne n’était venu ! J’ai appris récemment que le couple s’était séparé depuis."

Troisième indice, les photographes sentent quand le couple force leur alchimie sur les photos : “Trop souvent, l’accent est mis sur une belle image à partager sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ils n’ont pas tenu compte de la dynamique de leur relation : parfois, l’alchimie naturelle et la connexion émotionnelle font tout simplement défaut”, explique Gretchen Wakeman, photographe de mariage à Scottsdale, dans l’Arizona.

Les conflits entre invités, les remarques, etc…

Quatrième signe, bien plus visible : les querelles durant la cérémonie, entre les invités et les proches des mariés. En effet, s’il y a des bagarres et des conflits durant le mariage, cela va clairement jeter le trouble sur la fiabilité du couple qui se marie.

Ce genre de conflit peut d’ailleurs même être visible avant le mariage, lorsque les futurs mariés ne sont pas sur la même longueur d’onde durant la préparation de la cérémonie, surtout sur la question financière. Carlos G. Osorio, un photographe basé à Miami, raconte qu’un marié est venu lui dire : “Ce mariage me fait perdre les pédales. Notre budget a doublé par rapport à ce qui était prévu au départ”. Six mois plus tard, après un mariage réunissant 150 invités, le couple avait déjà divorcé.

Par ailleurs, les couples qui se lancent des piques pendant les photos sont aussi un signe que le mariage n’ira pas bien loin : “Le pire que j’ai vu, c’est une mariée qui a dit à mon équipe : ‘J’en ai marre de l’embrasser’. Le marié n’a pas dit un mot et je me suis dit ‘Wow, c’est déjà le début de la fin’”, raconte Brian Delia.

Septième indice et pas des moindres, les photographes sentent si la relation semble reposer uniquement sur l’attirance physique : “Nous avons vu des couples qui étaient très affectueux et qui s’accrochaient l’un à l’autre toute la nuit et qui sont maintenant divorcés”, témoigne Sol Tamargo, photographe à Playa del Carmen, au Mexique !

Enfin, le dernier indice concerne le temps que le couple passe ensemble pendant la réception, après la cérémonie de mariage. Selon Gretchen Wakeman, quand chacun des partenaires passe la plupart de la soirée sans l’autre et qu’ils s’amusent séparément, c’est plutôt mauvais signe de leur complicité et qu’ils ne sont peut-être pas prêts à passer leur vie ensemble.