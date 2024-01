Close-Up Photographer of The Year : ces 20 photos en gros plan sont à couper le souffle

Chaque année, le concours international «Close-Up Photographer of The Year» récompense les plus belles photos de macrophotographie de la nature. Sans plus tarder, découvrez les plus beaux clichés de l’édition 2023.

Créé en 2018, le concours international «Close-up Photographer of the Year» met en lumière les plus belles photos capturées en macro, en proxiphotographie ou encore en microphotographie.

Comme son nom l’indique, l’objectif de cette compétition vise à sublimer le minuscule à travers de superbes images de la nature. Pour sa cinquième édition, le concours a attiré environ 12 000 photographes amateurs ou professionnels, issus de 67 pays.

Comme tous les ans, les participants se sont affrontés dans neuf catégories : animaux, insectes et libellules, monde sous-marin, plantes et champignons, paysage intime, création, microscope et jeune photographe de l’année.

Des images à couper le souffle

Le grand prix de l’année 2023 a été décerné au photographe hongrois Csaba Daróczi, pour sa photo en noir et blanc d'une sittelle eurasienne survolant une forêt. Le cliché a été pris avec une GoPro placée à l’intérieur d’un tronc.

Crédit Photo : Csaba Daróczi

«Au cours de l'hiver 2023, j'ai pris beaucoup de photos dans une forêt proche de mon domicile en Hongrie (…) Ma curiosité m'a conduit à ce tronc d’arbre », a confié le vainqueur.

Avant d’ajouter : «J’ai placé ma caméra GoPro à l’intérieur et j’ai pris quelques photos. J’ai décidé d’inclure un animal dans le cadre. Je suis donc retourné sur place et j’ai installé un tournesol près du trou».

Sans plus tarder, découvrez ci-dessous les plus belles images de la compétition :

