Cet artiste imagine à quoi ressembleraient les personnages de dessins animés célèbres en version adulte

Dans une série d'illustrations, un artiste a imaginé à quoi ressembleraient des personnages de dessins animés cultes en version adulte. Le résultat est tout simplement bluffant.

Jorn Siberian est un artiste autodidacte qui ne manque pas de talent. Celui qui a passé son enfance en Sibérie s’est donné pour mission d’imaginer à quoi ressembleraient des personnages de dessins animés populaires une fois adulte.

Des illustrations qui nous replongent en enfance

Dans un entretien accordé à Bored Panda, le jeune homme - qui travaille dans une société de conception de jeux mobiles - a expliqué que cet exercice lui avait permis de perfectionner sa technique et de stimuler son imagination tout en s’amusant.

«J’ai une licence en droit et aucune formation artistique (…) J’avais besoin de dessiner pour améliorer ma technique, travailler la couleur et la composition», a expliqué le créatif au site d’information. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le dessinateur a un sacré coup de crayon.

Toujours selon ses dires, chaque illustration lui a permis de se surpasser : «Si vous comparez ces œuvres, vous pourrez voir la différence de technique et de style car je gagnais en expérience après chaque dessin. La partie la plus amusante était d’essayer de dépeindre l’humeur d’un personnage».

Pour Jorn Siberian, l’art est un moyen d’expression et de partage. À travers ses œuvres, il s’efforce de communiquer sur des sujets qui lui tiennent à cœur, comme la santé mentale, la famille et les relations ou encore l’homosexualité.

«J’apprends encore (…) J’espère ne pas tomber dans la moralisation, et je fais de mon mieux pour mettre en avant toutes les idées qui me sont proches et importantes dans des œuvres en 2D et 3D», a-t-il conclu.

Sans plus tarder, découvrez ci-dessous les personnages de dessins animés en version adulte :

Sacha / Pokémon

Crédit Photo : Jorn Siberian

Dipper Pines / Souvenirs de Gravity Falls

Wirt / La Forêt de l'Étrange

Arnold Shortman / Hé Arnold !

Eliza / La Famille Delajungle

Steven Universe / Steven Universe

Mabel Pines / Souvenirs de Gravity Falls

Aang / Avatar, le dernier maître de l'air

Jimmy Neutron / Jimmy Neutron

Stewie Griffin / Family Guy

Yoh Asakura / Shaman King

