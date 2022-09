Elle dénonce les injonctions de la société sur les femmes dans ses illustrations

L’artiste belge connue sous le nom de "Planète Prudence” réalise des illustrations pour mettre en lumière la vie quotidienne d’une femme. Zoom.

Alors qu’elle a commencé à diffuser ses illustrations sur Instagram il y a quelques années, Planète Prudence rassemble aujourd’hui plus de 700 000 abonnés sur son profil. Et on comprend pourquoi.

L’art pour briser les stéréotypes

L’artiste a choisi, au travers de ses dessins, de prôner la positivité, l’acceptation de soi et la santé mentale. Résultat : elle réalise des dessins qui mettent en lumière les femmes, leur quotidien, l’image qu’elles ont sur leur corps et l’acceptation de soi. Des illustrations révélatrices d’une société pleine de questionnements et d’injonctions que l’artiste tente de découdre.

Interrogée par le média Bored Panda, Planète Prudence a expliqué les raisons de ces illustrations engagées : "J'ai toujours eu l'impression que je ne pouvais pas être à 100% moi avec les autres ou dans les environnements professionnels. Comme si on attendait de moi que j'agisse différemment, mieux d'une certaine manière, quoi qu'il en soit, plus en phase avec les normes de la société et les attentes de moi, ou femmes en général. Je voulais me libérer de tout cela. Et dans le processus, j'ai peut-être inspiré d'autres personnes à faire de même."

On vous laisse découvrir ses plus belles illustrations.

#1 Le miroir à la maison VS chez le coiffeur



#2 Les tâches de rousseur : normal VS aussi normal

#3 Une taille 40 chez une marque VS une taille 40 chez une autre marque

#4 Les deux cas sont normaux : avoir de l'acné à 16 ans VS avoir de l'acné à 30 ans

#5 Porter un jean taille haute : en version debout VS en version assise

#6 Les leggings : ce que je pense avoir acheté VS ce que j'ai vraiment acheté

#7 Une femme qui réussi VS une femme qui réussi aussi (avec un autre look)

#8 Une femme qui mange 2300 calories par jour VS une autre femme qui mange 2300 calories par jou : identiques mais différentes

#9 Un ventre de femme ayant eu un bébé VS le ventre d'une femme ballonée

#10 Moi avec les gens VS moi avec des personnes qui me mettent à l'aise



