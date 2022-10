Doté d'un talent fou pour les origamis, cet artiste roumain crée des modèles extrêmement détaillés

Qui a dit qu’on ne pouvait pas créer des œuvres d’art incroyables avec de simples feuilles de papier ? En tout cas, l’artiste que vous allez découvrir dans cet article va certainement vous prouver le contraire.

À voir aussi

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

À l'origine, le terme « origami » était utilisé pour décrire l'art du pliage du papier qui représente la culture japonaise. En raison de sa forme attrayante, cet art particulier a été adopté dans de nombreux pays différents. Aujourd'hui, l'origami est un terme général qui désigne tous les arts du pliage du papier, quelle que soit la culture. Mais il y a quelque chose que vous ne savez probablement pas sur cet art. Selon une tradition japonaise, si vous faites 1000 grues en origami, les dieux réaliseront votre souhait.

Que cette croyance soit vraie ou non, il n'y a pas de mal à passer du temps à fabriquer un millier de grues en papier. Par conséquent, le défi des 1000 grues en papier est devenu particulièrement populaire au Japon et dans certaines autres régions du monde. En 2015, l'artiste roumain Cristian Marianciuc a participé au défi consistant à fabriquer 1000 grues en papier en 1000 jours. Et vous allez voir que son talent pour cette discipline qui demande énormément de minutie est tout simplement impressionnant.

L’art du détail

Pendant la durée du challenge, Cristian Marianciuc a découvert une fascination pour cet artisanat. Après avoir atteint son objectif, il a continué à fabriquer des grues en origami. Mais cette fois, ses étonnantes grues en papier présentent des détails plumeux et des motifs artistiques plus élaborés. Il utilise intelligemment différentes couleurs pour donner plus de vie à ses grues en papier. Cristian Marianciuc a pu appliquer ses compétences artistiques sans contrainte de temps. Il peut également expérimenter d'autres techniques pour réaliser des découpes et des détails très complexes.

Voici quelques-unes de ses plus belles créations :

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram

Crédit : icarus.mid.air / Instagram