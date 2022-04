Cet artiste dessine des portraits de femmes rondes pour lutter contre les standards de beauté

Depuis de longues années, que ce soit dans la mode ou dans le cinéma, les diktats de beauté ont poussé les femmes à maigrir de plus en plus. En dessinant les portraits de femmes rondes, l’illustrateur brésilien Eduardo Santos espère faire changer les mentalités.

Crédit : Eduardo Santos / Instagram

Que vous soyez un homme ou une femme, vous l’avez sans doute remarqué : les standards de beauté généralement mis en avant sont des femmes très minces. Cependant, cette tendance s'estompe peu à peu et Eduardo Santos, un illustrateur indépendant basé Brésil, s’est fixé comme objectif d’aider notre société à s'adapter à ces changements. Pour promouvoir la diversité et éveiller l'acceptation de soi chez les femmes aux formes généreuses, il a tout simple créé son propre monde plus-size dans lequel toutes les femmes sont belles à leur manière.

Redonner confiance aux femmes

Pour diffuser au maximum ce message positif, l’artiste a imaginé une série de dessins à travers lesquels il met en lumière les femmes rondes afin de montrer qu’elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Le but ? Redonner de la confiance à celles qui souffrent souvent de la comparaison avec les célèbres mannequins qui tapissent les murs et les écrans de nos sociétés contemporaines, que ce soit dans la publicité ou sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Instagram.

Voici quelques-unes de ses plus belles créations :

