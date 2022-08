L'illustrateur français Jean-Jacques Sempé est décédé : retour sur ses plus belles couvertures du New Yorker

Créateur du Petit Nicolas et illustrateur pour le New Yorker, Jean-Jacques Sempé est décédé le 11 août 2022 à l'âge de 89 ans. Retour sur ses plus belles illustrations.

Si son nom ne vous dit peut-être rien, ses illustrations et dessins ont sûrement marqué votre vie. Jean-Jacques Sempé, illustrateur pour le magazine le New Yorker et créateur du Petit Nicolas, est décédé le 11 août dernier. “Le dessinateur d'humour Jean-Jacques Sempé est décédé paisiblement jeudi soir, dans sa 89e année, dans sa résidence de vacances, entouré de sa femme et de ses amis proches”, a déclaré l’AFP.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The New Yorker (@newyorkermag)

Un dessinateur de talent

Pour lui rendre hommage, le New Yorker a souhaité lui rendre à travers une publication sur Instagram. Ainsi, dans une longue légende publiée par le magazine, on peut lire : “L'artiste Jean-Jacques Sempé - ou J.J., pour ses lecteurs du New Yorker - est décédé à 89 ans. Sempé a contribué à plus de 100 couvertures au New Yorker. Il avait déclaré il y a quelques années : "J'adore les couleurs de New York. Elles sont dynamiques : jaunes, verts, rouges et bleus vifs. Paris, où j'habite, c'est beau mais c'est toujours gris. J'aime Paris aussi, mais ce n'est pas pareil. En 2019, notre éditrice Françoise Mouly déclarait : "Sempé a capturé un large éventail de plaisirs simples de la vie’”

Quant au Petit Nicolas, Jean Jacques l’avait créé en 1959 avec René Goscinny. Le Petit Nicolas a été vendu à plus de 15 millions d’exemplaires. Un artiste qui aura marqué l’histoire du dessin et de l’humour.

Voici quelques unes de ses plus belles couvertures réalisées pour le New Yorker :



Crédit : New Yorker



Crédit : New Yorker





Crédit : New Yorker





Crédit : New Yorker





Crédit : New Yorker





Crédit : New Yorker