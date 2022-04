Women Street Photographers : découvrez les plus beaux clichés des meilleures femmes photographes

Comme de nombreux domaines, le monde de la photographie est souvent dominé par les hommes. Pourtant, aux quatre coins du monde, les femmes se distinguent régulièrement par leur talent en partageant de sublimes clichés. Et justement, le Women Street Photographers est un concours dont le but est de mettre en avant le travail des photographes féminines les plus douées de leur époque.

Crédit : France Leclerc / Sonia Goydenko

À voir aussi

Ce projet, lancé en 2017 par Gulnara Samoilova, promeut différentes de voir le monde selon la personnalité des photographes impliquées. En termes de sujets et de styles, les clichés retenus par le jury de la compétition sont particulièrement variés, allant d’un portrait intime et ombragé d'une jeune fille en Inde à la photo en noir et blanc d'enfants en train de jouer. Vous l’aurez donc compris, il y en a donc pour tous les goûts et chaque amateur de photographie devrait y trouver son bonheur.

Une exposition pour mettre en avant les femmes photographes

Women Street Photographers fonctionne également comme une véritable communauté pour des centaines de photographes. Il est passé d'un compte Instagram à une résidence d'artiste et un livre rassemblant une petite partie des plus belles images. Chaque année, une exposition annuelle est organisée à Manhattan pour permettre au public de voir le travail de 79 photographes, issues de 20 pays, de leurs propres yeux. Pour cette édition 2022, elle se tiendra à l’ArtSpace à partir du 7 avril.

Voici quelques-unes des plus belles photos retenues pour l’exposition :

Crédit : Anna Biret

Crédit : Britta Kohlboas

Crédit : Heike Frielingsdorf

Crédit : Debrani Das

Crédit : Sonia Goydenko

Crédit : Zeryaden Remini

Crédit : Zeryaden Remini

Crédit : Nina Welchkling

Crédit : France Leclerc

Crédit : Karen Zusman