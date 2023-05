Les robes de princesses créées par cette artiste française sont à couper le souffle

Sylvie Facon, designer française, réalise des robes dignes des plus beaux contes de fées. La preuve, en images.

Et si vous pouviez avoir des robes dignes d’un conte de fées ? C’est possible, grâce au talent de la française Sylvie Facon, créatrice de mode.



Crédit : Sylvie Facon

Des créations uniques

En alliant peinture, broderie, collages, découpes et design, l’artiste réalise des robes de princesse en dentelle, guipure, tulle, mousseline et autre textile. Véritables œuvres d’art, ses créations ont de quoi surprendre et ne laisseront aucune femme indifférente.

Effet drapé, voile, fleurs ou livres en 3D, broderies… Sylvie Facon s’autorise toutes les excentricités et le résultat est fascinant. Sur son compte Instagram, @sylviefaconcreatricefrance, la designer partage toutes ses créations originales. Sur son site internet, il est possible de commander des robes sur mesure ou des créations déjà réalisées. Le prix de ces créations ? Aucun tarif n'est indique, les prix sont sur demande.

Crédit : Sylvie Facon

Crédit : Sylvie Facon

Crédit : Sylvie Facon

Que ce soit des robes de soirées ou des robes de mariage, la créatrice proposent de nombreux modèles et son talent est hallucinant. L’une de ses plus belles créations ? Sa robe inspirée de la toile “The Kiss” de Gustave Klimt. Le rendu est bluffant. On vous laisse admirer ses créations.