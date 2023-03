Invitée à un mariage, elle dévoile sa tenue en vidéo et déclenche la colère des internautes

Le 16 mars 2023, Lauren Candy a fait le buzz sur la Toile en dévoilant la tenue qu’elle porterait à un mariage où elle est conviée. Et tout ne s’est pas passé comme prévu. Explications.

Ce n’est une surprise pour personne, le choix de la tenue lorsque l’on est invitée à un mariage n’est pas chose facile. On veut une robe chic et élégante, mais aussi confortable, on ne veut pas voler la vedette à la mariée, mais on veut également être sur notre 31. En clair, c’est un parcours du combattant pour dénicher LA robe à porter à un mariage en tant qu’invitée.

Un scandale sur la plateforme sociale

Sur TikTok, Lauren Candy, une jeune influenceuse a fait les frais de cette problématique autour de la tenue de mariage. Ce 16 mars 2023, elle a partagé une vidéo sur TikTok dévoilant la robe qu’elle porterait lors d’un prochain mariage auquel elle a été conviée. Problème : la vidéo est devenue virale avec plus de 2,8 millions de vues et l'influenceuse a reçu de nombreuses critiques. La raison ? Les internautes ont jugé que la robe pourrait voler la vedette à la mariée puisqu’elle semblait être blanche. Sauf que cette robe de chez ASOS est verte et à l’imprimé fleuri.

Face à ce badbuzz, l’influenceuse a décidé de prouver à ses fans que la robe était bien verte en la disposant à côté d’un top blanc : “La robe est clairement verte, une bonne fois pour toutes, on met fin au débat”, a déclaré Lauren Candy. Elle a ajouté que selon elle, tous les invités d'un mariage devraient se sentir à l'aise dans la tenue qu'ils portent et non faire attention aux "codes" de la société autour d'une cérémonie. Preuve que les codes archaïques des tenues de mariage sont encore bien ancrés.