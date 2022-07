Cette designer transforme des oeuvres d'art en vêtements originaux !

La designer Ariel Adkins s’est lancée dans un projet fou, reproduire à la main des vêtements inspirés des plus grandes œuvres d’art. Et le résultat est incroyable.

Envie d’avoir une œuvre d’art sur votre robe ? La designer Ariel Adkins a rendu cela possible via son projet : Artfully Awear.

Le principe de ce projet ? Reproduire à la main des œuvres d’art sur des vêtements. Interrogée par le média My Modern Met, la designer s'est confiée sur ses débuts et sa quête artistique : “Quand ma mère est décédée peu de temps après avoir obtenu mon diplôme, j'ai eu du mal à trouver ma voix en tant que créatrice. À cette époque, j'ai commencé à explorer l'utilisation de vieux vêtements comme support, transformant les vêtements en œuvres d'art pour représenter la joie qui peut être créée en revisitant des choses que nous possédons déjà”, a-t-elle expliqué.



Crédit : @artfullyawear

Une artiste insolite et des créations hors normes

Au fil des années, son projet a évolué et Ariel Adkins avait trouvé sa voie. Pour réaliser ses vêtements, la jeune femme s’est inspirée de sculptures, de peintures, de photographies ou encore d’installations artistiques.

Ainsi, on découvre sur ses vêtements des reproductions de peintures de Hima af Klint ou encore Les Nymphéas de Claude Monet. Les créations de la designer sont bluffantes : “Parfois, je m'inspire d'un individu qui a un lien unique avec une œuvre d'art, d’autres fois, je m'inspire d'une œuvre que je rencontre dans un musée ou une galerie, ou d'un artiste que je rencontre et dont le processus ou le parcours m'intéressent particulièrement”, a-t-elle confié à My Modern Met.



Crédit : @artfullyawear

L’objectif des créations d’Ariel ? Procurer du plaisir aux personnes et faire en sorte qu’elles se sentent à l’aise dans ces vêtements.

Pour rappel, chaque création est peinte à la main avec des pigments textiles et fixés pour supporter la chaleur. Ils peuvent être lavés en toute sécurité. Une fois que chaque pièce est terminée, elle est mise en scène à côté de sa source d'inspiration originale, célébrant la créativité, puis postée sur Instagram via son compte Artfullyawear. Et voici le résultat !

