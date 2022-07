30 peintres célèbres à absolument connaître

Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Rembrandt… Vous avez forcément déjà entendu les noms de ses célèbres peintres, vous avez peut-être même vu certains de leurs tableaux aux musées. Ils font parti des artistes à absolument connaître, avec beaucoup d'autres. Voici la liste, non exhaustive, des peintres à absolument connaître.

Ils ont marqué l'histoire, ils ont révolutionné l'art. De Rembrandt à Pablo Picasso, en passant par Andy Warhol, Vincent van Gogh ou encore Frida Kahlo, découvrez une liste de 30 artistes célèbres à absolument connaître. Liste non exhaustive : on aurait pu ajouter Eugène Delacroix, René Magritte, Jacques Simon, Jean-François Millet et bien d'autres encore qui peuplent les musées du monde entier de leurs tableaux, mais on s'est arrêté à trente.

1) PEINTRES À CONNAITRE : SANDRO BOTTICELLI (1445-1510)

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, dit Sandro Botticelli, est un peintre italien, l'un des plus important de la Renaissance italienne et de l'histoire de l'art. Il a cherché dans ses oeuvres à créer un type féminin idéal. Il a également participé au chantier de La Chapelle Sixtine, à Rome, à la demande du Pape.

Oeuvres de Sandro Botticelli :

Le printemps (1478-1482), visible au musée des Offices, à Florence ;

Tableau de Sandro Botticelli : Le printemps / Crédit image : Unsplash

2) PEINTRES À CONNAITRE : LÉONARD DE VINCI (1452-1519)

Leonard de Vinci est un peintre et sculpteur italien, mais pas seulement. Il est aussi ingénieur, inventeur, anatomiste, architecte, urbaniste, musicien et philosophe. Outre les nombreuses toiles qu'il a peint - comme La Joconde ou La cène -, il invente par exemple l'hélicoptère. Il est considéré comme un génie scientifique de la Renaissance (15e siècle).

Oeuvres célèbres de Léonard de Vinci :

L'homme de Vitruve (vers 1490), dessin conservé à la Galerie de l'Académie, à Venise ;

Le tableau La Joconde, de Leonard de Vinci, au Louvre / Crédit image : Unsplash

3) PEINTRES À CONNAITRE : MICHEL-ANGE (1475-1564)

Michelangelo di Ludovico Buonarroti Somini, dit Michel-Ange, est un peintre, sculpteur, architecte et poète italien de la Renaissance. Il a réalisé de nombreuse oeuvres considérées comme des chefs-d'oeuvre : David, qui a longtemps orné la façade du Palazzo Vacchio de Florence (transféré à l'Académie des Beaux-Arts de Florence), le plafond de La Chapelle Sixtine, Moïse du tombeau de Jules II dans la basilique Saint-Pierre-aux-Liens de Rome, entre autres. Il a également conçu le dôme de Saint-Pierre de Rome.

Oeuvres célèbres de Michel-Ange :

La création d'Adam (1508-1512), une des neufs fresques du plafond de la chapelle Sixtine, dans les musées du Vatican, à Rome ;

Statue de David par Michel-Ange / Crédit image : Unsplash

4) PEINTRES À CONNAITRE : LE CARAVAGE (1571-1610)

Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Le Caravane, est un peintre italien de la fin du 16e siècle. Il révolutionne la peinture par le caractère naturaliste et réaliste de ses oeuvres. Il est notamment connu pour sa technique du clair-obscur. Il a influencé de nombreux artistes du courant appelé caravagisme.

Oeuvres célèbres de Caravage :

La vocation de saint Matthieu (1600), conservé à La Chapelle de l'église Saint-Louis-des-Français de Rome ;

Le tableau David vainqueur de Goliath, de Caravage / Crédit image : Museo del Prado

5) ARTISTES À CONNAITRE : PIERRE PAUL RUBENS (1577-1640)

Pierre Paul Rubens est un peintre baroque flamand. Peintre officiel du roi d'Espagne Philippe III, il a réalisé de grands projets religieux, des peintures mythologiques et des séries de peintures historiques.

Oeuvres célèbres de Pierre Paul Rubens :

La descente de croix (1612), visible dans la cathédrale d'Anvers ;

Le tableau Eole, de Pierre Paul Rubens / Crédit image : Museo del Prado

6) PEINTRES À CONNAITRE : REMBRANDT (1606-1669)

Rembrandt Harmenszoon van Rijn, dit Rembrandt, est un peintre hollandais du 17e siècle considéré comme l'un des plus grands artistes de l'histoire de la peinture, notamment de la peinture baroque. Il a réalisé prés de 400 peintures, 300 eaux fortes (type de gravure) et 300 dessins. Il est connu pour son utilisation de la lumière inspirée du clair-obscur du Caravage.

Oeuvres célèbres de Rembrandt :

Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée (1633), oeuvre exposée au musée Isabella Stewart Gardner, à Boston ;

Au Rijksmuseum d'Amsterdam, des visiteurs devant le tableau Le syndic de la guilde des drapiers, de Rembrandt / Crédit image : Unsplash

7) PEINTRES À CONNAITRE : JOHANNES VERMEER (1632-1675)

Johannes Vermeer est un peintre néerlandais, figure phare du mouvement de la peinture de genre néerlandaise. Il est essentiellement connu pour ses scènes de genre, c'est-à-dire des scènes de la vie domestiques d'un réalisme voire d'une perfection impressionnante.

Oeuvres de Johannes Vermeer :

La laitière (1658), peinture à l'huile exposée au Rijksmuseum d'Amsterdam ;

Le tableau La laitière, de Johannes Vermeer / Crédit image : Rijksmuseum

8) PEINTRES À CONNAITRE : FRANCISCO DE GOYA (1746-1828)

Francisco José de Goya y Lucientes, dit Francisco de Goya, est un peintre et graveur espagnol passé du baroque au néo-classicisme au rococo. L'art goyesque est considéré comme précurseur des avant-gardes du 20e siècle.

Oeuvres célèbres de Francisco de Goya :

Tres de mayo (1814), oeuvre conservée au musée du Prado, à Madrid ;

Le tableau L'ombrelle, de Francisco de Goya / Crédit image : Museo del Prado



9) PEINTRES À CONNAITRE : ELISABETH VIGÉE LE BRUN (1755-1842)

Elisabeth Vigée Le Brun est une artiste peintre française, considéré comme une des plus grandes portraitistes de son époque. Elle a réalisé de nombreux portraits de femmes. Elle a été nommée peintre du roi par Louis XVI, mais a également servi à la Cour de l'empereur de Vienne et de l'empereur de Russie.

Oeuvres célèbres d'Elisabeth Vigée Le Brun :

Autoportrait au chapeau de paille (1782), oeuvre conservée à la National Gallery, à Londres ;

10) PEINTRES À CONNAITRE : GUSTAVE COURBET (1819-1877)

Gustave Courbet est un peintre et sculpteur français du 19e siècle, chef de file du courant réaliste. Il a, dans sa carrière, peint plus d'un millier d'oeuvres.

Oeuvres célèbres de Gustave Courbet :

L'atelier du peintre (1855), peinture exposée au musée d'Orsay, à Paris ;

Le tableau Femme n*e au chien, de Gustav Courbet / Crédit image : Orsay

11) PEINTRES À CONNAITRE : ROSA BONHEUR (1822-1899)

Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, est une peintre et sculptrice française. Elle est spécialisée dans la représentation animalière. Grande peintre du mouvement réaliste du 20e siècle, le réalisme, elle exposait déjà ses toiles à 19 ans.Elle est également connue pour avoir refuser de se marier afin de rester indépendante.

Oeuvres célèbres de Rosa Bonheur :

Labourage nivernais (1849), oeuvre exposée au musée d'Orsay, à Paris ;

Le tableau Labourage nivernais, de Rosa Bonheur / Crédit image : Orsay

12) PEINTRES À CONNAITRE : CAMILLE PISSARRO (1830-1903)

Jacob Abraham Camille Pissarro, dit Camille Pissarro, est un peintre franco-danois, connu comme l'un des pères de l'impressionnisme. Ses oeuvres représentent majoritairement des paysages et des paysans travaillant dans les champs. Il a également peint Paris, Montmartre, le Louvre, les Tuileries. Il a eu pour élèves Paul Cézanne, Paul Gauguin, Jean Peké ou encore Henri-Martin Lamotte.

Oeuvres célèbres de Camille Pissarro :

La récolte des foins, Eragny (1887), oeuvre qui n'est pas exposée mais appartient à une collection privée ;

Le tableau du paysage intitulé Le chalet, la maison rose, de Camille Pissarro / Crédit image : Orsay

13) ARTISTES À CONNAITRE : ÉDOUARD MANET (1832-1883)

Édouard Manet est un peintre et graveur français, artiste majeur de la fin du 19e siècle. Il est un précurseur de la peinture moderne, parfois considéré à tort comme un des fondateurs de l'impressionnisme. Plusieurs de ses oeuvres (Lola de Valence, La femme veuve, Le déjeuner sur l'herbe entre autres) font scandale à cause de leur érotisme suggéré, ce qui lui vaut d'être rejeté des exposition officielles.

Oeuvres célèbres d'Édouard Manet :

Olympia (1863), peinture qui a fait la polémique à sa création, exposée au musée d'Orsay, à Paris ;

Le tableau Olympia d'Edouard Manet / Crédit image : Orsay

14) PEINTRES À CONNAITRE : EDGAR DEGAS (1834-1917)

Edgar Degas est un artiste peintre, graveur, sculpteur, photographe français du 19e siècle. Il a commencé sa carrière en recopiant les oeuvres du musée du Louvre, puis il a été un membre fondateur du mouvement impressionniste. Il a déstabilisé par son avant-gardisme.

Oeuvres célèbres d'Edgar Degas :

L'Absinthe (1876), peinture exposée au musée d'Orsay, à Paris ;

Le tableau Portrait de famille, d'Edgar Degas / Crédit image : Orsay

15) PEINTRES À CONNAITRE : PAUL CÉZANNE (1839-1906)

Paul Cézanne est un peintre français du 19e siècle, artiste majeur du mouvement impressionniste et précurseur du post-impressionnisme et du cubisme. Il est considéré comme le «père de l'art moderne». Il est notamment connu pour ses peintures de paysages de l'Île-de-France et de la Provence, Aix-en-Provence en particulier, ville où il est né et mort. Il a notamment réalisé une série de toiles représentants la montagne Sainte-Victoire.

Oeuvres célèbres de Paul Cézanne :

Une moderne Olympia (1874), visible au musée d'Orsay, à Paris ;

Le tableau Paysage de la campagne d'Aix à la tour de Cesar, de Paul Cezanne / Crédit image : Orsay

16) PEINTRES À CONNAITRE : CLAUDE MONET (1840-1926)

Claude Monet est un peintre français du 19e et 20e siècle considéré comme l'un des fondateurs de l'impressionnisme. Après un passage à Paris, à Londres, puis aux Pays-Bas, il s'installe définitivement dans la ville où il est né, Giverny, qui va lui inspirer de nombreux tableaux.

Oeuvres célèbres de Claude Monet :

Impression, soleil levant (1872), conservée au musée Marmottan, à Paris ;

Visiteur du Musée d'Orsay passant devant les tableaux de la série La promenade, aussi appelée La femme à l'ombrelle, de Claude Monet / Crédit image : Unsplash

17) ARTISTES À CONNAITRE : AUGUSTE RENOIR (1841-1919)

Auguste Renoir est l'un des plus célèbres peintres français, mais il est aussi graveur, lithographe, sculpteur et dessinateur. Il prend part au mouvement impressionniste avant de revenir à plus de réalisme sous l'influence de Raphaël (peintre de la Renaissance). Il a réalisé environ quatre mille tableaux sur l'ensemble de sa carrière d'artiste, des portraits, des nus féminins, des paysages principalement.

Oeuvres célèbres d'Auguste Renoir :

Bal au moulin de la galette (1876), toile exposée au musée d'Orsay, à Paris ;

Le tableau Le Poirier d'Angleterre, d'Auguste Renoir / Crédit image : Orsay

18) PEINTRES À CONNAITRE : PAUL GAUGUIN (1848-1903)

Paul Gauguin est une peintre français de la fin du 19e siècle considéré comme un précurseur de l'art moderne. Il appartient aux mouvements symboliste et post-impressionniste. Il est notamment connu pour les oeuvres qu'il a réalisées aux îles Marquises en Polynésie françaises, où il a fini sa vie.

Femmes de Tahiti (1891), peinture à l'huile exposée au musée d'Orsay, à Paris ;

Pour en savoir plus sur Paul Gauguin : Gauguin - Voyage à Tahiti (2017), film d'Edouard Deluc, avec Vincent Cassel.

Le tableau Portrait de l'artiste au Christ Jaune, de Paul Gauguin / Crédit image : Orsay

19) PEINTRES À CONNAITRE : VINCENT VAN GOGH (1853-1890)

Vincent van Gogh est un peintre et dessinateur néerlandais, artiste majeur du 19e siècle. Après avoir échoué aux examens de théologie pour devenir pasteur, il se tourne vers la peinture. Il réalise des oeuvres naturalistes inspirées par l'impressionnisme et le pointillisme, qui annoncent le fauvisme et l'expressionnisme. Vincent van Gogh compose plus de 2 000 toiles et dessins, principalement dans les années 1980, avant son suicide, en 1890, à l'âge de 37 ans.

Oeuvres de Vincent van Gogh :

La nuit étoilée (1889), peinture conservée au Museum of Modern Art, à New York ;

Le tableau Autoportrait à l'oreille bandée (1889) de Vincent van Gogh / Crédit image : Unsplash

20) PEINTRES À CONNAITRE : GUSTAV KLIMT (1862-1918)

Gustav Kimt est un peintre autrichien, membre du mouvement Art nouveau. Il est connu pour ses peintures de figures, de sujets allégoriques, de nus, de portraits et de paysages. Il est aussi dessinateur, peintre de cartons, de tapisseries et de mosaïque, céramiste et lithographe. Il est également décorateur et a réalisé des décors de théâtre et de ballet.

Oeuvres célèbres de Gustav Klimt :

Le baiser (1908), exposé au palais du Belvédère, à Vienne.

Le tableau Espoir II, de Gustav Klimt / Crédit image : MoMA

21) PEINTRES À CONNAITRE : HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Henri de Toulouse-Lautrec est un peintre, dessinateur, lithographe, affichiste et illustrateur français, né à Albi dans le Sud de la France. Installé à Paris, il illustre la vie de bohème, les cafés et les cabarets montmartrois. Il réalise737 peintures, 275 aquarelles, 369 lithographies et plus de 5000 dessins avant sa mort à 36 ans.

Oeuvres célèbres de Henri de Toulouse-Lautrec :

Dans le lit, le baiser (1892), vendu aux enchères chez Christie's en 2015 ;

Le tableau Le lit de Henri de Toulouse-Lautrec / Crédit image : Orsay

22) PEINTRES À CONNAITRE : VASSILY KANDINSKY (1866-1994)

Vassily Kandinsky est un peintre russe naturalisé allemand puis français, considéré comme l'un des artistes majeurs du 20e siècle, pionnier de l'art abstrait. Il rejette progressivement le figuratif de sa peinture.

Oeuvres célèbres de Vassily Kandinsky :

Composition VII (1913), exposé à la galerie d'art Tratiakov, à Moscou ;

Le tableau Église à Murnau, de Vassily Kandinsky / Crédit image : MoMA

23) PEINTRES À CONNAITRE : HENRI MATISSE (1869-1954)

Henri Matisse est un peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français, figure majeure de l'art du 20e siècle pour avoir travaillé la simplification, la stylisation, la synthèse et la couleur comme sujet de la peinture. Il a réalisé des oeuvres à la fois figurative et abstraites. Il est le chef de file du mouvement fauvisme.

Oeuvres célèbres de Henri Matisse :

La danse II (1910), oeuvre exposée au musée l'Ermitage, à Saint Petersbourg ;

Le tableau Autoportrait, de Henri Matisse / Crédit : Orsay

24) PEINTRES À CONNAITRE : PABLO PICASSO (1881-1973)

Pablo Picasso est peintre, dessinateur, sculpteur et graveur espagnol, bien qu'il est passé la majeure partie de sa vie en France. Avec Georges Braque, il est considéré comme l'un des fondateurs du cubisme. Pionnier de l'art abstrait et peintre surréaliste, il a pourtant commencé sa carrière en produisant des peintures réalistes, style dont il s'est très vite détaché. Artiste prolifique, il a produit près de 50 000 oeuvres : 1 885 tableaux, 1 228 sculptures, 2 880 céramiques, 7 089 dessins, 342 tapisseries, 150 carnets de croquis et 30 000 estampes.

Oeuvres célèbres de Pablo Picasso :

Les Demoiselles d'Avignon (1907), visible au Museum of Modern Art de New York ;

Visiteur du Museum of Modern Art devant le tableau Les demoiselles d'Avignon, de Pablo Picasso / Crédit image : Unsplash

25) ARTISTES À CONNAITRE : AMEDEO MODIGLIANI (1884-1920)

Amedeo Modigliani est un peintre, sculpteur et graveur italien, devenu lors de son passage à Paris, capitale des avants-gardes, une des figures de la bohème (façon de vivre au jour le jour dans la pauvreté mais aussi dans l'insouciance). Il produit environ 400 toiles, des peintures figuratives : des nus féminins et des portraits principalement. Il ne réalisé qu'une trentaine de sculpture, contrait d'abandonner à cause de ses problème pulmonaire - il contracte la tuberculose dans sa jeunesse.

Oeuvres célèbres d'Amedeo Modigliani :

Le grand nu (1917), peinture exposée au musée national d'art moderne, au centre Pompidou, à Paris ;

Le tableau Le grand nu, d'Amedeo Modigliani / Crédit image : MoMA

26) PEINTRES À CONNAITRE : MARC CHAGALL (1887-1937)

Moïche Zakharovitch Chagalov, dit Marc Chagall, est un peintre et graveur russe naturalisé français. Rattaché à aucune école, Marc Chagall a produit des oeuvres surréalistes et néo-primitives, s'inspirant de la tradition juive et du folklore russe.

Oeuvres célèbres de Marc Chagall :

Moi et le village (1911), peinture exposée au musée d'art moderne de New York ;

Le tableau Golgotha, de Marc Chagall / Crédit image : MoMA

27) PEINTRES À CONNAITRE : SALVADOR DALÍ (1904-1989)

Considéré comme l'un des artistes les plus célèbres du 20e siècle, Salvador Dalí est un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain espagnol - catalan plus précisément. Il est l'un des principaux représentants du mouvement surréaliste. Il aborde dans ses oeuvres les thème du rêve, de la sexualité, de la religion.

Oeuvres de Salvador Dalí :

La persistance de la mémoire (1931), dans la collection du Museum of Modern Art, à New York ;

Le tableau Illumined Pleasures, de Salvador Dalí / Crédit image : MoMA

28) PEINTRES À CONNAITRE : FRIDA KAHLO (1907-1954)

Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón, dite Frida Kahlo, est une artiste peintre mexicaine du 20e siècle. Atteinte d'une poliomyélite dès l'âge de 6 ans puis victime d'un grâce accident de bus, elle doit subir de nombreuses interventions chirurgicale et passer de nombreux mois alitée. C'est après son accident qu'elle débute la peinture, alors qu'elle ambitionnait de devenir médecin. Elle peint dans son lit sur un chevalet sur mesure. Au total, elle a peint 150 tableaux dont 55 autoportraits.

Oeuvres célèbres de Frida Kahlo :

Les Deux Bridas (1939), autoportrait exposé au musée d'Art Moderne de Mexico ;

Pour en savoir plus sur Frida Kahlo : Frida (2002), film de Julie Taymor, avec Salma Hayek.

Le tableau Mes grands-parents, mes parents et moi (Arbre généalogique) de Frida Kahlo / Crédit image : MoMA

29) ARTISTES À CONNAITRE : ANDY WARHOL (1928-1987)

Andrew Warhola, dit Andy Warhol, est un artiste américain, maître du pop art. Il est peintre mais aussi producteur musical, auteur, et réalisateur de film d'avant-garde. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes du 20eme siècle, connu entre autres pour ses sérigraphies de portraits, de Marilyn Monroe à Liz Taylor en passant par Mao Zedong.

Oeuvres célèbres d'Andy Warhol :

Campbell's Soup Cans ( 1962), exposé au Museum of Modern Art, à New York ;

L'oeuvre Campbell's Soup Cans, d'Andy Warhol / Crédit image : MoMA

30) ARTISTES À CONNAITRE : JEAN-MICHEL BASQUIAT (1960-1988)

Jean-Michel Basquiat est un artiste peintre américain. Il est un artiste d'avant-garde populaire, pionnier du mouvement underground. Il a collaboré avec Andy Warhol. Mort à 27 ans seulement, d'une overdose d'héroïne et de cocaïne, il a produit plus de 800 tableaux est 1500 dessins.

Oeuvres de Jean-Michel Basquiat :

Untitled (Boxer) (1982), peinture appartenant à une collection privée ;

Le tableau Untitled (1981), de Jean-Michel Basquiat / Crédit image : MoMA