Cette artiste transforme des photos de chats en véritables peintures

Certains voient la vie en rose, d’autres la vie en chats. C’est le cas de l‘artiste Galina Bugaevskaya. Véritable amoureuse des petits félins, elle les met en scène dans n’importe quelle situation. Cette fois-ci, c’est à travers de célèbres peintures qu’elle les met à l’honneur.

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

On peut dire que Galina Bugaevskaya est fascinée par les chats. L’artiste s’était déjà faite remarquer avec ses drôles d’images d’objets du quotidien sur lesquelles elle avait incrustée des têtes de chats.

Petit changement de décor cette fois-ci puisque la jeune artiste a décidé de mettre les félins en valeur dans de célèbres tableaux. Galina a simplement remplacé le visage de la personne de haut rang représentée sur les tableaux par… celui d’un chat. Imaginez un chat en lieu et place de Napoléon Bonaparte, ou encore en comte Dracula.

Des tableaux de chat du monde entier

Cette drôle d’idée de tableaux est venue de la part de ses 217 000 abonnés Instagram. Galina le raconte pour le site Bored Panda : « Ils m'écrivent : ‘fais de mon chat bien-aimé une reine ou une princesse !’ Et, bien sûr, je fais tout pour que cela se produise. J'aime à penser que mes photos seront accrochées au mur de quelqu'un. Aux États-Unis, en Allemagne, en Australie ou peut-être en Indonésie ? Ou le Japon ? C'est très agréable d'y penser ».

Galina confectionne ses tableaux sur Photoshop et autrefois, elle en publiait quelques-uns sur son compte. « Pendant environ un an, j'ai juste posté de nouvelles photos presque sans attention, et puis il y a eu une explosion d'abonnements ! J'étais tellement heureuse et excitée que des gens du monde entier aient aimé mes photos ! », se réjouit-elle.

Aujourd’hui, le travail de Galina est reconnu sur les réseaux sociaux et l’artiste prend plaisir à proposer ses œuvres aux curieux. « J'aime tellement faire plaisir aux gens ! Il y a trop de stress et de négativité dans le monde - j'essaie de créer un petit coin tranquille sur Internet où vous pouvez simplement vous distraire des mauvaises pensées ».

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram

Crédit : @koty_vezde/ Instagram