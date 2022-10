Cette artiste utilise son visage comme une toile et réalise d'incroyables illusions d'optique avec du maquillage

Toma âgée de 26 ans a choisi d’utiliser son talent en créant des œuvres d’art sur… son visage. Oui, vous avez bien lu.

D’origine lituanienne, Toma, âgée de 26 ans, s'est découvert une véritable passion pour le maquillage artistique et notamment les illusions d'optique. Après avoir été diplômée d’école de graphisme, elle s’est tournée naturellement vers le maquillage artistique. Et il faut avouer qu’elle est douée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ANTAKIAI•MAKIAŽAS•SFX DIY (@to.ska_mua)

Un visage en guise de toile

Ainsi, elle a choisi de laisser parler sa créativité au travers d'œuvres de maquillage qu’elle réalise sur son propre visage. Des make-up qui jouent avec les illusions d’optique et sont bluffants. Interrogée par Bored Panda, elle a déclaré : “Le maquillage est ma passion et certainement l'un des meilleurs moyens de m'exprimer et de montrer ma créativité aux autres. Je peux donc dire que le maquillage a changé ma vie pour le mieux, et j'espère qu'il continuera à le faire aussi longtemps que possible.”

Des créations que la jeune femme a choisi de partager sur Instagram. Elle compte désormais plus de 4000 abonnés. Des toiles à la fois uniques et effrayantes.

Alors, laquelle préférez-vous ?

