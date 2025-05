Après 2 ans sans maquillage, Pamela Anderson apparaît méconnaissable et ressort son style des années 90

Deux ans après avoir laissé tomber le maquillage, Pamela Anderson s’est prêtée au jeu du maquilleur David Velasquez pour un photoshooting où l’actrice retrouve son glam des années 90.

Pamela Anderson a donné aux fans un coup de pure nostalgie des années 90 en revisitant un look passé qui a défini une époque. Après avoir défendu sa beauté naturelle et redéfini sa relation avec les cosmétiques au cours des dernières années, l’actrice de 57 ans a récemment porté un maquillage glam complet avec l’aide du maquilleur basé à Los Angeles, David Velasquez.

Crédit photo : Pamela Anderson / Instagram

Sur Instagram, les réactions des fans sont restées plutôt mitigées, eux qui adoraient le look naturel que Pamela Anderson arborait ces dernières années. Seulement voilà, la nostalgie a également fait son effet :

« Ô mon Dieu ! Elle ressemble à nouveau à Pamela ! Je l’adore. » « Magnifique avant, belle après : deux sortes de beauté. » « Je l’aimais naturellement, mais chacun à sa façon » « Elle avait l’air plus naturelle, même si elle est superbe avec un maquillage »

Au cours des deux dernières années, Pamela s’est présentée lors d’événements sur le tapis rouge et de spectacles de remise de prix avec un look plus naturel et frais. Pamela avait déclaré qu’elle avait décidé de vivre sans maquillage après que son amie et maquilleuse, Alexis Vogel, soit décédée d’un cancer du sein en 2019.

Crédit photo : Pamela Anderson / Instagram

Le maquillage avec modération pour Pamela Anderson

L’icône des années 90 voulait « se déshabiller » de sa « personnification d’Alerte à Malibu » et être considérée comme une « actrice sérieuse » dans le milieu.

Le maquilleur David Velazquez a récemment partagé des clichés de la star dans un look qui rappelait son apparence des années 90. Lorsqu’elle a parlé au magazine Elle en 2023 au sujet de l’abandon du maquillage lourd, elle a dit qu’elle se sentait « libérée, amusée et un peu rebelle ».

« C’est tout à fait mon genre d’aller à contre-courant et de faire le contraire de ce que tout le monde fait ».

Crédit photo : Pamela Anderson / Instagram

Bien qu’elle se montre publiquement sans maquillage, elle n’a jamais totalement délaissé le maquillage, expliquant prendre du plaisir à se maquiller pour des shooting photo ou des films :

« Je ne sais pas si ça me fait paraître mieux d’avoir le visage plein de maquillage. Je ne fais donc qu’expérimenter. J’essaie un peu de blush parfois, un peu de couleur des lèvres, vous savez, parfois. Mais ensuite je retourne en quelque sorte au naturel »

Le récent film de Pamela Anderson, The Last Showgirl, a été perçu comme un changement dans sa carrière d’actrice et lui a valu sa toute première nomination aux Golden Globe. Elle a également reçu la nomination de meilleure actrice aux SAG Awards. D’une icône qui ornait la couverture du magazine Playboy, elle est devenue une icône de la beauté naturelle.