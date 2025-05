Une étude révèle qu'il est possible d'identifier une femme psychopathe en regardant son visage

Les femmes psychopathes pourraient être reconnues grâce à un détail en particulier, selon une nouvelle étude.

Contrairement à la croyance populaire, les femmes psychopathes sont plus nombreuses qu’on ne le croit.

Ce type d’individu est caractérisé par des traits de personnalité distinctifs : absence d’empathie et de sensibilité, comportement antisocial, égoïsme, etc.

Les personnes atteintes de ce trouble sont difficiles à repérer. Et pour cause : ces individus sont les rois de la manipulation.

Crédit Photo : iStock

Aussi surprenant que cela puisse paraître, les femmes souffrant de psychopathie pourraient être reconnues grâce à un détail subtil. C’est du moins ce que nous révèle une récente étude publiée dans la revue Archives of Sexual Behavior.

Selon les chercheurs, il suffirait de regarder le visage d’une femme pour savoir si elle psychopathe.

1400 femmes interrogées

Comment ? Les scientifiques ont établi un lien entre la quantité de maquillage et les traits de personnalité. Pour mener à bien leurs recherches, les auteurs de l’étude ont interrogé 1400 femmes brésiliennes sur leurs habitudes de maquillage.

Ce n’est pas tout. Les sondées devaient également répondre à des tests de personnalité de la Triade sombre. Il s’agit d’un « concept de psychologie qui regroupe trois traits de personnalité interconnectés : le narcissisme, le machiavélisme et la psychopathie ».

Crédit Photo : iStock

Résultat : les femmes préférant un maquillage chargé ont obtenu des scores élevés « en narcissisme, conscience et amabilité », souligne le site spécialisé Doctissimo. De leur côté, les utilisatrices optant pour un makeup plus léger affichaient une psychopatie plus faible.

Les femmes adeptes d’un look plus naturel, quant à elles, présentaient un narcissisme plus faible. Toutefois, ces dernières affichaient un score plus élevé en psychopathie.

Dans toutes les situations sociales examinées - à la maison, lors d'un premier rendez-vous, dans une réunion d'affaires et à la salle de sport - les femmes ayant un score élevé sur l'échelle de la psychopathie étaient moins susceptibles de mettre du rouge à lèvres, de l'eye-liner ou encore du fard à joues.

Crédit Photo : Shutterstock

« Ces résultats soulignent la relation nuancée entre l'utilisation du maquillage et la personnalité, soulignant en particulier l'influence du narcissisme. Ces résultats contribuent à l'interaction entre les traits de personnalité et l'utilisation du maquillage, en tenant compte des différences interindividuelles et de la variation intraindividuelle dans la compréhension des comportements cosmétiques chez les femmes », concluent les chercheurs.

Évidemment, l'absence de maquillage ne signifie pas qu'une femme est une psychopathe.