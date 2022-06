Elle transforme les femmes en personnages de contes de féés grâce à ses somptueuses robes papillons

L’imagination n’a pas de limite et la mode non plus. L’artiste espagnole Bibian Blue tente de faire sortir la mode de ses éternels motifs tigrés ou zébrés pour injecter un peu de lépidoptères sur ses créations.

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

C’est désormais sa marque de fabrique, un style reconnaissable parmi tant d’autres, des robes à motifs d’ailes de papillon. La créatrice de mode originaire de Barcelone prend pour inspiration ces sublimes insectes aux couleurs aussi diverses que lumineuses.

Il y a plusieurs années, Bibian Blue s’est lancée dans la confection de robes originales parsemées de motifs éclectiques reprenant les différentes couleurs d’ailes des papillons. Il en résulte alors des robes singulières et extravagantes qui semblent tout droit sorties d’un conte de fées.

« C'était cette collection en 2012 appelée Crystal Flowers, inspirée de l'art nouveau, des fées et des lampes Tiffany. Je pense qu'ils étaient dans mon subconscient depuis toujours car j'adore les robes de fées vintages. J'ai commencé à travailler beaucoup avec l'impression numérique, j'adorais faire mes propres tissus, donc pour cette collection, nous avons juste fait ce patron avec différentes ailes de monarque dans différentes couleurs et tailles, mais les motifs n'étaient pas encore clairs - je voulais juste beaucoup d'ailes pour voir à quoi elles ressembleraient », raconte-t-elle pour le site Bored Panda.

Des robes aux motifs papillons populaires sur les réseaux sociaux

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Pari réussi pour la jeune créatrice puisque ses robes font sensation auprès de ses clients et sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram où elle est suivie par 52 000 abonnés.

« Les robes sont devenues si populaires et ce sont nos best-sellers depuis… Nous avons déjà réalisé 4 collections d’ailes de papillons jusqu'à présent avec de nombreux imprimés de papillons et de mites différents », détaille-t-elle.

Les créations de robes de Bibian Blue, diverses et réussies, sont à retrouver en plus grand nombre sur son compte Instagram. En attendant, découvrez 14 robes de la créatrice ci-dessous.

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram

Crédit : Bibian Blue/ Instagram