Cette Française a été élue “pire photographe du monde”... et remporte 43 000 euros

Blanche Mortemard, une Française de 28 ans, a reçu le premier prix d’un concours de photographie qui l’a élue… “pire photographe du monde” ! Elle a remporté 43 000 euros.

Les concours de photographie sont nombreux et ils récompensent généralement les magnifques clichés de photographes du monde entier, comme ces 5 sublimes photo d’animaux qui ont reçu le prix du public d’un célèbre concours.

Cependant, il existe aussi des concours plus originaux. Récemment, une Française a remporté un concours de photographie pas comme les autres puisqu’elle a été élue… “pire photographe du monde” !

Des photos floues et mal cadrées

Son titre lui a été décerné ce mercredi 3 juin par la compagnie aérienne Icelandair, qui organisait le concours. Au total, 127 642 mauvais photographes ont participé à l’événement.

Crédit photo : Blanche Mortemard

C’est finalement Blanche Mortemard, une Parisienne de 28 ans, qui a remporté le grand titre. Elle a envoyé ses photos souvent mal cadrées, floues ou de travers, comme une photo d’Oslo sous la neige où un pouce occupe 20% de l’image ou encore un cliché de la Statue de la liberté complètement flou.

“Le niveau était bas, mais vous avez quand même réussi à le dépasser”, a indiqué Icelandair.

Crédit photo : Blanche Mortemard

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43 000 euros et un voyage

Bien que le titre reçu par la jeune femme ne soit pas prestigieux, elle a reçu une belle récompense : la très belle somme de 43 000 euros ainsi qu’un séjour de 10 jours en Islande.

Une fois dans le pays du Nord, elle devra prendre des photos de son voyage. L’objectif de la compagnie aérienne ? Prouver que même le pire photographe au monde ne peut pas rendre les paysages islandais moches.