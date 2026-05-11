Voici la plus belle photo de la Voie Lactée en 2026, récompensée par un célèbre concours

Le célèbre concours de photographie “Milky Way Photographer of the Year” a dévoilé ses gagnants pour l’édition 2026, qui ont présenté leurs plus belles photos de la Voie Lactée.

La nuit, il est possible de lever la tête vers le ciel pour admirer les étoiles, la Lune et les constellations, mais aussi la Voie Lactée. Il s’agit du nom que l’on a donné à l’espace où se trouve notre système solaire, qui ressemble à une bande “nuageuse ou laiteuse”, raison pour laquelle elle porte ce nom.

La Voie Lactée est visible depuis la Terre à certains moments de l’année : de février à octobre dans l’hémisphère nord et de janvier à novembre dans l’hémisphère sud. Chaque année, le concours de photographie “Milky Way Photographer of the Year” récompense les plus belles images de cette apparition céleste.

Les plus belles photos de la Voie Lactée

Cette année, les gagnants de ce concours ont été annoncés par le blog de photographie de voyage Capture the Atlas, le 4 mai. Des photos prises dans 12 pays différents ont remporté la compétition. Sans plus attendre, voici les magnifiques images de la Voie Lactée, prises en 2026.

Crédit photo : Tom Rae / Milky Way Photographer of the Year 2026

Crédit photo : Anthony Lopez / Milky Way Photographer of the Year 2026

Crédit photo : Alvin Wu / Milky Way Photographer of the Year 2026

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Crédit photo : Julien Looten / Milky Way Photographer of the Year 2026

Crédit photo : Brendan Larsen / Milky Way Photographer of the Year 2026

Crédit photo : Alejandra Heis / Milky Way Photographer of the Year 2026



Crédit photo : Josh Dury / Milky Way Photographer of the Year 2026



Crédit photo : Evan Mckay / Milky Way Photographer of the Year 2026



Crédit photo : Nacho Pelaez Mella / Milky Way Photographer of the Year 2026



Crédit photo : Leonel Padron / Milky Way Photographer of the Year 2026

Ces photos incroyables mettent très bien en valeur la Voie Lactée. Si vous voulez voir ce phénomène à l’oeil nu, choisissez un ciel sombre et dégagé, loin de la pollution lumineuse, et de préférence en altitude, et ouvrez grand les yeux.