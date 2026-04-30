Voici la photo animalière la plus drôle de l'année, récompensée aux Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Comme chaque année, la cérémonie des Nikon Comedy Wildlife Awards a dévoilé son palmarès des photos animalières les plus drôles, prises en 2025.

Le concours a couronné 7 photographes dans différentes catégories et a mis en lumière plusieurs photographies plébiscitées par le public. La lauréate du prix du public est Alison Tuck, avec sa photographie intitulée “Maintenant, où est mon nid ?”.

La Britannique a été couronnée pour son insolite photo d'un fou de Bassan, prise lors d'une journée venteuse, sur les falaises anglaises du Yorkshire. Bien gêné par la météo, l’oiseau se retrouve aveuglé par une touffe d'herbes, matériel de nidification transporté par le vent, sur les falaises de Bempton, une réserve naturelle réputée pour sa faune aviaire.

La fantastique image de la photographe britannique a remporté haut la main le vote du public (Sterna People’s Choice Award), qui s’est déroulé en ligne plus tôt cette année et où elle était en compétition avec les trente-neuf autres images exceptionnelles présélectionnées pour l'édition 2025.

« Gagner le Sterna People’s Choice Award signifie beaucoup pour moi. C’était vraiment formidable d’arriver en finale avec ma photo de fou de Bassan et j’ai été honorée de recevoir une mention spéciale. Cependant, remporter ce prix est tout autre chose et je suis vraiment ravie et reconnaissante envers toutes les personnes qui ont voté pour moi, sans oublier de mentionner à quel point je me suis amusée, après tout, ce sont les Nikon Wildlife Comedy Awards ! »

Crédit photo : Alison Tuck

Une photo réussie dans des conditions capricieuses

La photographe a témoigné des conditions météorologiques difficiles alors de la prise de la photo :

La suite après cette vidéo

« Ma photo de fou de Bassan a été prise par une journée très venteuse dans le Yorkshire, sur les falaises de Bempton. Un vent de terre nous empêchait de photographier depuis le bateau, mais il a joué en notre faveur, car les fous de Bassan étaient poussés vers les falaises et en haut de celles-ci, ce qui nous a donné de nombreuses occasions de prendre de superbes gros plans d’eux en train de ramasser de l’herbe pour leurs nids. »

Il s'agit de l'unique distinction à ne pas être attribuée par le jury des Nikon Comedy Wildlife Awards. Ce concours a été crée en 2015 par les photographes britanniques Paul Joynson-Hicks et Tom Sullam afin de récompenser tous les ans les images d'animaux les plus amusantes, dans le but de promouvoir la conservation de la faune à travers ce côté insolite de la photographie animalière.

Le grand gagnant se nomme Mark Meth Cohn, un photographe britannique qui a immortalisé un gorille extrêmement dynamique en pleine foulée, à la limite de la marche militaire. Baptisé “High Five”, le cliché a été pris dans le parc national de Virunga en Afrique de l’Est.

Crédit photo : Mark Meth Cohn

Parmi d’autres lauréats, on peut également penser à la photo baptisée “Baptism of the Unwilling Convert”, prise par Grayson Bell, un adolescent américain. Sur son cliché, on y voit une grenouille en train de tenter de noyer une de ses congénères, comme si elle était en train de la baptiser.

Crédit photo : Grayson Bell

Sa photographie a été doublement récompensée dans les catégories “Reptiles, Amphibian and Insect Award” et “Nikon Junior Category (Under 16) Award”. Vous pouvez découvrir le palmarès complet des Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 sur le site internet du concours.