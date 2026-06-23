Une artiste recrée les monuments les plus emblématiques des États-Unis en miniature à partir de glands, de feuilles et d'écorce d'arbre

Une artiste américaine recrée les sites les plus emblématiques des États-Unis en miniature à partir de matériaux botaniques. Un travail minutieux et spectaculaire.

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Laura Busse Dolan est une artiste américaine basée dans le Kentucky.

Elle est à la tête du studio Applied Imagination, qui conçoit depuis les années 1990 des installations de paysages miniatures exposées dans des jardins botaniques et des lieux culturels à travers le pays.

Crédit Photo : Caitlin Harris/Cheekwood Estate & Gardens

Ses œuvres se distinguent par deux caractéristiques : elles sont entièrement réalisées à la main et composées de matériaux naturels, comme l’écorce, les feuilles, les pommes de pin ou encore le bois.

Habituée aux jardins ferroviaires mêlant trains miniatures et éléments botaniques, Laura Busse Dolan adopte un nouveau registre avec sa dernière exposition, intitulée America the Beautiful: National Parks & Landmarks By Rail.

Cette fois, elle a créé des maquettes représentant certains des parcs nationaux et monuments les plus emblématiques du territoire américain.

Crédit Photo : Caitlin Harris/Cheekwood Estate & Gardens

Des créations 100 % naturelles

Interrogée par le magazine People, l’artiste explique que son client de longue date, Cheekwood Estate & Gardens, souhaitait « faire quelque chose de vraiment spécial » pour célébrer le 250e anniversaire du pays de l’oncle Sam en 2026.

Depuis le 2 mai 2026, ce domaine culturel et botanique situé à Nashville, dans le Tennessee, accueille les nouvelles créations signées Applied Imagination.

Crédit Photo : Caitlin Harris/Cheekwood Estate & Gardens

Parmi les nouveautés, on retrouve notamment le pont du Golden Gate, la Statue de la Liberté, le Ryman Auditorium ou encore Graceland, la célèbre résidence ayant appartenu à Elvis Presley.

Les maquettes comprennent également des parcs nationaux, comme le Great Smoky Mountains National Park, intégrés dans un décor parcouru par des trains miniatures.

« Les parcs nationaux font partie des plus belles richesses du pays, quelque chose que nous pouvons tous apprécier, donc c’est une évidence de les célébrer », explique Laura Busse Dolan.

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« Un lieu magnifique »

Après plus d’un an de travail, la créatrice américaine se dit fière de son exposition, notamment de l’usage de matériaux naturels locaux.

Plus tôt cette année, la région de Nashville a été touchée par de violentes tempêtes de verglas, qui ont provoqué la chute de nombreux arbres sur le site de Cheekwood Estate & Gardens.

Crédit Photo : Caitlin Harris/Cheekwood Estate & Gardens

Dès le début du projet, l’idée est née de réutiliser ce bois pour créer des tunnels et des structures de soutien supplémentaires.

« Ils ont ainsi droit à une nouvelle vie dans le jardin ferroviaire, une belle façon de les faire perdurer », confie-t-elle.

Avant d’ajouter :

« C’est un lieu magnifique où les visiteurs peuvent se reconnecter à la nature, s’inspirer du monde naturel et de ce qu’il permet de créer, mais aussi se retrouver les uns les autres ».

Une belle initiative !