Contrairement à ce que vous pensez voir, ces photos ne montrent pas des montagnes

Le nom de Kate Kirkwood ne vous dit sans doute rien. Pourtant, cette photographe possède une fibre artistique hors du commun, au point de transformer des vaches en montagnes !

Crédit : Kate Kirkwood

Oui oui, vous avez bien lu. En effet, la photographe britannique Kate Kirkwood, qui vit dans la région de Lake District depuis 34 ans, est passée maître dans l’art de détourner des objets pour faire croire qu’ils en sont d’autres.

Sous un ciel bleu et clair ou dans la brume d'un brouillard épais, Kate Kirkwood cadre ce qui semble être des collines voire des montagnes, mais qui après un examen plus approfondi, se révèlent être des photos fragmentées d'animaux errant dans les champs. Prises pendant les mois d'été, ces photos font partie de sa série « Cowspines », une collection d'images qui magnifient les structures osseuses du bétail et ses peaux douces bordées de petites touffes de poils.

Ces photos sont le résultat d'une relation particulière avec les animaux, qui a mené photographe britannique à « s’approcher aussi près qu'ils me le permettaient, à sentir leur chaleur, et aussi à remarquer comment le balancement et la courbe de leur colonne vertébrale, de leurs hanches et de leurs épaules, s'harmonisaient avec les rochers, les collines, les nuages, les champs et les murs de pierre derrière eux. »

Crédit : Kate Kirkwood

Des animaux en relation avec l’environnement

Aujourd'hui compilées dans un volume publié par Ten O'Clock Books, les images présentent une perspective déformée des animaux et de leur relation avec leur environnement. Kate Kirkwood a expliqué : « de la même manière que le dos des vaches de mes photographies fait partie du paysage, de même, peut-être, dans un charmant renversement, le paysage, les collines, les formes, le temps, deviennent des entités vivantes, leur assimilation des animaux au premier plan leur conférant une force vitale similaire ; des formes de vie poilues, osseuses, sinueuses et ondulantes. »

Crédit : Kate Kirkwood

Crédit : Kate Kirkwood

Crédit : Kate Kirkwood

Crédit : Kate Kirkwood

Crédit : Kate Kirkwood

Crédit : Kate Kirkwood

