Cette série de photos immortalise la beauté de la Super Lune du Tonnerre

Dans la soirée du 13 juillet 2022, la deuxième Super Lune de l’année s’est invitée dans le ciel étoilé. Par chance, des férus d’astronomie ont immortalisé de phénomène céleste.

Le 13 juillet dernier, la deuxième Super Lune de l’année - dite Super Lune du tonnerre - a offert un magnifique spectacle. La raison ? Elle était plus grosse et plus brillante qu’à l’accoutumée.

Comme nous le précisons dans cet article, ce phénomène céleste était visible jusqu’à 4 heures 52 du matin en France. Vous l’ignorez peut-être, mais cet événement lunaire se produit lorsque le satellite naturel est au plus proche de la Terre.

Des clichés de la Super Lune à couper le souffle

Selon la NASA, lors d’une Super Lune, la distance entre la Planète bleue et la Lune est inférieure à 358 000 kilomètres. À noter que la distance moyenne est de 384 000 kilomètres. La nuit dernière, la Lune se trouvait à 357 264 kilomètres de la Terre.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la Super Lune du tonnerre a donné lieu à de très belles images prises aux quatre coins du globe. Sur l’une des photos, l’astre lunaire illumine la Tour Eiffel et la Grosse Pomme.

Sans plus tarder, découvrez ci-dessous les clichés de la Super Lune :

Paris

Crédit Photo : Olivier Corsan / Le Parisien

New York

Crédit Photo : Jeenah Moon / Reuters

Mexique

Crédit Photo : Jose Luis Gonzalez / Reuters

Chypre du Nord

Crédit Photo : Amir Makar / Afp

Saint-Nazaire (Bretagne)

Crédit Photo : Stephane Mahe / Reuters