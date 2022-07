Préparez-vous, la « Super Lune du tonnerre » sera visible dans le ciel mercredi 13 juillet

La deuxième Super Lune de l’année aura lieu le mercredi 13 juillet dans la soirée. Il s’agit de la plus grosse et de la plus brillante lune de 2022, qui survient un mois après celle du 14 juin.

Crédit : CochiseVista/ iStock

Vers 22 heures mercredi 13 juillet, les Français pourront de nouveau observer la Super Lune un mois jour pour jour après celle du mois de juin. Cet événement lunaire est aussi surnommé « Super Lune du tonnerre » car le mois de juillet est l’un des mois les plus chauds et orageux de l’année dans l’hémisphère Nord.

La Super Lune sera visible durant quelques heures dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 juillet, soit jusqu’à 4h52. Vous pourrez alors l’observer si le ciel vous le permet, à l'œil nu ou à l’aide de jumelles ou encore d’un télescope. Il est également conseillé de s’éloigner de toute pollution lumineuse des grandes villes.

Par ailleurs, et afin de bien faire la différence avec une lune dite « classique », vous pouvez vous munir de lunettes astronomiques.

Une Super Lune plus proche de la Terre

Crédit : pjsells/ iStock

Le satellite de la Terre sera à son périgée, c’est-à-dire au plus proche de notre planète parmi les 12 pleines Lunes que compte l’année. En effet, la Lune se trouvera à 357 264 km de la Terre, selon l’IMCEE. Ce phénomène est ainsi appelé périgée-syzygie par les astronomes en lieu et place de Super Lune car le terme n’a jamais été homologué.

Nous apprenons dans le même temps qu’une comète sera également de passage. Alors, si vous êtes bien équipés, il vous sera peut-être possible d’observer le passage de la comète à 615 km/s à quelques 270 km de la Terre.

Enfin, pour les passionnés d’astronomie, la Super Lune est placée sous le signe du Capricorne, signe de nouveaux départs. Un moment propice pour faire faire un vœu. La prochaine et dernière Super Lune de l’année sera visible le 11 août.